В Челябинской области пенсионера зарезала его сожительница

27 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Во время ссоры женщина схватилась за нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Медиак (Аргаяшский район Челябинской области) местная жительница зарезала пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, труп был обнаружен в доме, где проживала пара. «Труп пенсионера обнаружили в доме. На теле нашли ножевые ранения. По подозрению в убийстве была задержана сожительница убитого. Она признала вину и пояснила, что зарезала пенсионера в ходе ссоры», — рассказал источник. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Медиак (Аргаяшский район Челябинской области) местная жительница зарезала пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, труп был обнаружен в доме, где проживала пара. «Труп пенсионера обнаружили в доме. На теле нашли ножевые ранения. По подозрению в убийстве была задержана сожительница убитого. Она признала вину и пояснила, что зарезала пенсионера в ходе ссоры», — рассказал источник. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.