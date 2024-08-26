26 августа 2024

В Челябинской области пенсионера зарезала его сожительница

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время ссоры женщина схватилась за нож Фото:

В деревне Медиак (Аргаяшский район Челябинской области) местная жительница зарезала пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, труп был обнаружен в доме, где проживала пара.

«Труп пенсионера обнаружили в доме. На теле нашли ножевые ранения. По подозрению в убийстве была задержана сожительница убитого. Она признала вину и пояснила, что зарезала пенсионера в ходе ссоры», — рассказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 13:18 по Уральскому времени:

«В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В деревне Медиак (Аргаяшский район Челябинской области) местная жительница зарезала пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, труп был обнаружен в доме, где проживала пара. «Труп пенсионера обнаружили в доме. На теле нашли ножевые ранения. По подозрению в убийстве была задержана сожительница убитого. Она признала вину и пояснила, что зарезала пенсионера в ходе ссоры», — рассказал источник. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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