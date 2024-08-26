Мавриканец, убивший челябинку: «Мы никогда с ней не спали»

Мавриканец, зарезавший челябинку Шамигулову тщательно готовился к ее убийству

27 августа 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Пурявирсингх Сундур готовился к убийству Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мавриканец Пурявирсингх Сундур на допросе признался, что никогда не имел сексуальных связей с убитой им Залией Шамигуловой. Как сообщают местные СМИ, по словам мужчины, они с девушкой вместе проводили время, ходили в рестораны, общались. Поводом же для убийства стала ревность. «Полицейские спросили его, имел ли он сексуальные отношения с молодой женщиной перед ее смертью. „Мы никогда с ней не спали вместе“, — сказал он, чтобы объяснить свое негодование. Они ограничивались, опять же по его версии, вылазками в рестораны и встречами в изолированных местах, вдали от посторонних глаз», — сообщает Defimedia. Мужчина пояснил следователям, что причиной для убийства стала ревность. Якобы, он нашел в телефоне девушки подтверждение ее измены. К убийству он подготовился: взял веревку, нож и лопату. После увез девушку в лес в Ла-Мари, где зарезал. После он попытался спрятать тело, чтобы избежать ответственности. При первом допросе он отрицал свою причастность, но все предоставленные улики вынудили его сознаться. Новость по теме Что известно о челябинке, которую нашли мертвой на Маврикии Шамигулова пропала 17 августа. Ее подруга сообщила, что она уехала кататься с парнем, больше ее никто не видел. Родители Шамигуловой полагали, что их дочь похитили. Правда же оказалась страшнее: по подозрению в убийстве был задержан Пурявирсингх Сундур, который спустя некоторое время дал признательные показания и показал, где спрятал тело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мавриканец Пурявирсингх Сундур на допросе признался, что никогда не имел сексуальных связей с убитой им Залией Шамигуловой. Как сообщают местные СМИ, по словам мужчины, они с девушкой вместе проводили время, ходили в рестораны, общались. Поводом же для убийства стала ревность. «Полицейские спросили его, имел ли он сексуальные отношения с молодой женщиной перед ее смертью. „Мы никогда с ней не спали вместе“, — сказал он, чтобы объяснить свое негодование. Они ограничивались, опять же по его версии, вылазками в рестораны и встречами в изолированных местах, вдали от посторонних глаз», — сообщает Defimedia. Мужчина пояснил следователям, что причиной для убийства стала ревность. Якобы, он нашел в телефоне девушки подтверждение ее измены. К убийству он подготовился: взял веревку, нож и лопату. После увез девушку в лес в Ла-Мари, где зарезал. После он попытался спрятать тело, чтобы избежать ответственности. При первом допросе он отрицал свою причастность, но все предоставленные улики вынудили его сознаться. Шамигулова пропала 17 августа. Ее подруга сообщила, что она уехала кататься с парнем, больше ее никто не видел. Родители Шамигуловой полагали, что их дочь похитили. Правда же оказалась страшнее: по подозрению в убийстве был задержан Пурявирсингх Сундур, который спустя некоторое время дал признательные показания и показал, где спрятал тело.