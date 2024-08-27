В Екатеринбурге возле «Сима-ленда» построят храм, отель и новые дороги

27 августа 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Проект застройки будут обсуждать до 17 сентября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге планируют снести частный сектор возле гипермаркета «Сима-ленда» для строительства храма, гостиницы и двух новых улиц. Речь идет о территории в границах Кольцовского тракта — ЕКАД — Черняховского. Это следует из проекта планировки, выставленного на общественные обсуждения. Согласно документации, в границу застройки попадают частные дома на ул. Змеиная гора, 17, 17а, 17б, 18а, 19, 20, 23. Проектом запланировано расселение и снос индивидуального жилья. На их месте разместят железную дорогу, выложат и благоустроят две улицы, а также построят отель и храм. Общая площадь территории, где хотят провести работы, составляет 149 гектаров. Проект будет обсуждаться до 17 сентября 2024 года. Владельцы «Гринвича» собираются построить жилой комплекс на месте отеля Guru по улице Репина напротив «Екатеринбург. Арены». Согласно заключению историко-культурной экспертизы, стройка на этом участке разрешена. Отель и офисы, находящиеся в бизнес-центре, закроются в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге планируют снести частный сектор возле гипермаркета «Сима-ленда» для строительства храма, гостиницы и двух новых улиц. Речь идет о территории в границах Кольцовского тракта — ЕКАД — Черняховского. Это следует из проекта планировки, выставленного на общественные обсуждения. Согласно документации, в границу застройки попадают частные дома на ул. Змеиная гора, 17, 17а, 17б, 18а, 19, 20, 23. Проектом запланировано расселение и снос индивидуального жилья. На их месте разместят железную дорогу, выложат и благоустроят две улицы, а также построят отель и храм. Общая площадь территории, где хотят провести работы, составляет 149 гектаров. Проект будет обсуждаться до 17 сентября 2024 года. Владельцы «Гринвича» собираются построить жилой комплекс на месте отеля Guru по улице Репина напротив «Екатеринбург. Арены». Согласно заключению историко-культурной экспертизы, стройка на этом участке разрешена. Отель и офисы, находящиеся в бизнес-центре, закроются в сентябре.