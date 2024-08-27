Лукашенко высказался об аресте Дурова: виноват — иди отвечай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не осуждает действия французских властей в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Он добавил, что раз человек виноват, значит он должен ответить за содеянное.
«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай», — заявил Лукашенко во время выступления на Республиканском педагогическом совете. Его слова передает агентство БелТА. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия также имеет право защищать себя аналогичными методами.
Белорусский лидер также привел слова президента РФ Владимира Путина о разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались вопросы ситуации в Белоруссии и проблемы с соблюдением прав человека в Европе, включая подавление протестов «желтых жилетов» во Франции. Лукашенко призвал будущих преподавателей понимать и передавать ученикам суть западной демократии.
Инцидент с задержанием Дурова произошел в аэропорту Ле-Бурже, он был обвинен в недостаточной модерации контента в Telegram, что привело к обвинениям в соучастии в незаконном обороте наркотиков. В общей сложности ему вменяют 12 преступлений, передает РАПСИ. Посольство РФ во Франции стремится обеспечить соблюдение прав Дурова и получить к нему консульский доступ. Также предпринимателю продлили срок задержания, теперь он будет находится во Франции до 28 августа.
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