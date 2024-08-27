Шойгу заявил о новых подходах Запада к борьбе с Россией

Запад пытается обострить межнациональные проблемы в России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании с участием полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки и руководителей регионов округа, которое прошло в Нальчике.
«Фиксируется усиление попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что западные страны также усиливают в России распространение идей сепаратизма, экстремизма и радикальных религиозных идеологий.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что Запад, чтобы сохранить свое доминирование, «навязывает свои правила, поддерживает цветные революции и создает террористические группы». Власти западных стран, по словам Шойгу, способствуют возрождению фашизма и нацизма, как на Украине, с целью нанести поражение России и подчинить ее своим интересам.
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