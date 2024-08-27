Шойгу заявил о новых подходах Запада к борьбе с Россией

Шойгу: Запад пытается обострить межнациональные проблемы в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад желает нанести России стратегическое поражение, заявил Шойгу
Запад желает нанести России стратегическое поражение, заявил Шойгу Фото:

Запад пытается обострить межнациональные проблемы в России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании с участием полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки и руководителей регионов округа, которое прошло в Нальчике.

«Фиксируется усиление попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что западные страны также усиливают в России распространение идей сепаратизма, экстремизма и радикальных религиозных идеологий.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что Запад, чтобы сохранить свое доминирование, «навязывает свои правила, поддерживает цветные революции и создает террористические группы». Власти западных стран, по словам Шойгу, способствуют возрождению фашизма и нацизма, как на Украине, с целью нанести поражение России и подчинить ее своим интересам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад пытается обострить межнациональные проблемы в России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании с участием полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки и руководителей регионов округа, которое прошло в Нальчике. «Фиксируется усиление попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что западные страны также усиливают в России распространение идей сепаратизма, экстремизма и радикальных религиозных идеологий. Секретарь Совбеза РФ отметил, что Запад, чтобы сохранить свое доминирование, «навязывает свои правила, поддерживает цветные революции и создает террористические группы». Власти западных стран, по словам Шойгу, способствуют возрождению фашизма и нацизма, как на Украине, с целью нанести поражение России и подчинить ее своим интересам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...