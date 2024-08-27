«РВ»: ВС РФ прорвались в центр Константиновки и водрузили флаг

Военнослужащие ВС РФ прорвались в центр Константиновки в ДНР и водрузили российский флаг. Об этом сообщили военкоры.
«В результате ожесточенных боев 27 августа 2024 года штурмовики водрузили над Константиновкой флаг родной Республики Татарстан. Прорыв обороны врага на южно-донецком направлении продолжается», — сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации военкоров, тяжелые бои шли несколько месяцев. В итоге противник не выдержал напора и был выбит со своих позиций.
Корреспондент URA.RU направил запрос для комментария в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке. Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо тогда подтвердил, что российские войска используют тактику выдавливания противника, укрепляя свои позиции и отрезая пути снабжения.
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