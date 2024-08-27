27 августа 2024

«РВ»: ВС РФ прорвались в центр Константиновки и водрузили флаг

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские войска продвинулись в районе Константиновки Фото:
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Военнослужащие ВС РФ прорвались в центр Константиновки в ДНР и водрузили российский флаг. Об этом сообщили военкоры.

«В результате ожесточенных боев 27 августа 2024 года штурмовики водрузили над Константиновкой флаг родной Республики Татарстан. Прорыв обороны врага на южно-донецком направлении продолжается», — сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации военкоров, тяжелые бои шли несколько месяцев. В итоге противник не выдержал напора и был выбит со своих позиций.

Корреспондент URA.RU направил запрос для комментария в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке. Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо тогда подтвердил, что российские войска используют тактику выдавливания противника, укрепляя свои позиции и отрезая пути снабжения.

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Военнослужащие ВС РФ прорвались в центр Константиновки в ДНР и водрузили российский флаг. Об этом сообщили военкоры. «В результате ожесточенных боев 27 августа 2024 года штурмовики водрузили над Константиновкой флаг родной Республики Татарстан. Прорыв обороны врага на южно-донецком направлении продолжается», — сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации военкоров, тяжелые бои шли несколько месяцев. В итоге противник не выдержал напора и был выбит со своих позиций. Корреспондент URA.RU направил запрос для комментария в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке. Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо тогда подтвердил, что российские войска используют тактику выдавливания противника, укрепляя свои позиции и отрезая пути снабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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