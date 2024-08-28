Освободившему Нью-Йорк генералу присвоили звание Героя России

Генерал-лейтенанту Мильчакову присвоено звание Героя России

28 августа 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Генерал-лейтенанту Мильчакову присвоено звание Героя России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову, который руководил операциями по освобождению донецких населенных пунктов, в частности Нью-Йорка и Авдеевки, присвоено звание Героя России. Об этом сообщает telegram-канал Wargonzo. «Командующему 51-й армии, легендарному командующему 1-го АК генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову присвоено звание Героя России» — сообщается в публикации. Военнослужащий руководил операциями по освобождению многих населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Авдеевки и Нью-Йорка. Сергей Витальевич Мильчаков родился и вырос в Екатеринбурге. Он окончил Челябинское высшее танковое училище. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Мильчаков возглавил Первый армейский корпус Донецкой Народной Республики в 2022 году, сменив на этом посту Романа Кутузова. Генерал-майор Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи в районе луганского поселка Николаевка — в 15 км от Попасной 5 июля 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову, который руководил операциями по освобождению донецких населенных пунктов, в частности Нью-Йорка и Авдеевки, присвоено звание Героя России. Об этом сообщает telegram-канал Wargonzo. «Командующему 51-й армии, легендарному командующему 1-го АК генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову присвоено звание Героя России» — сообщается в публикации. Военнослужащий руководил операциями по освобождению многих населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Авдеевки и Нью-Йорка. Сергей Витальевич Мильчаков родился и вырос в Екатеринбурге. Он окончил Челябинское высшее танковое училище. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Мильчаков возглавил Первый армейский корпус Донецкой Народной Республики в 2022 году, сменив на этом посту Романа Кутузова. Генерал-майор Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи в районе луганского поселка Николаевка — в 15 км от Попасной 5 июля 2022 года.