Освободившему Нью-Йорк генералу присвоили звание Героя России

Генерал-лейтенанту Мильчакову присвоено звание Героя России
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Вручение Звезды Героя России в полпредстве. Екатеринбург, награда, герой россии, герой российской федерации, звезда героя россии, медаль золотая звезда
Генерал-лейтенанту Мильчакову присвоено звание Героя России Фото:
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Генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову, который руководил операциями по освобождению донецких населенных пунктов, в частности Нью-Йорка и Авдеевки, присвоено звание Героя России. Об этом сообщает telegram-канал Wargonzo.

«Командующему 51-й армии, легендарному командующему 1-го АК генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову присвоено звание Героя России» — сообщается в публикации. Военнослужащий руководил операциями по освобождению многих населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Авдеевки и Нью-Йорка.

Сергей Витальевич Мильчаков родился и вырос в Екатеринбурге. Он окончил Челябинское высшее танковое училище. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Мильчаков возглавил Первый армейский корпус Донецкой Народной Республики в 2022 году, сменив на этом посту Романа Кутузова. Генерал-майор Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи в районе луганского поселка Николаевка — в 15 км от Попасной 5 июля 2022 года.

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Генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову, который руководил операциями по освобождению донецких населенных пунктов, в частности Нью-Йорка и Авдеевки, присвоено звание Героя России. Об этом сообщает telegram-канал Wargonzo. «Командующему 51-й армии, легендарному командующему 1-го АК генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову присвоено звание Героя России» — сообщается в публикации. Военнослужащий руководил операциями по освобождению многих населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Авдеевки и Нью-Йорка. Сергей Витальевич Мильчаков родился и вырос в Екатеринбурге. Он окончил Челябинское высшее танковое училище. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Мильчаков возглавил Первый армейский корпус Донецкой Народной Республики в 2022 году, сменив на этом посту Романа Кутузова. Генерал-майор Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи в районе луганского поселка Николаевка — в 15 км от Попасной 5 июля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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