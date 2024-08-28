Директор свердловской турфирмы брала кредиты по фото чужих паспортов. Фото

29 августа 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Всего женщина присвоила более пяти миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор екатеринбургской туристической фирмы «Любомира» Ирина Абрамова, обвиненная в мошенничестве, оформляла кредиты на клиентов без их ведома, используя фото паспортов. Сейчас полицейские ищут потерпевших от ее действий. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Ей вменяется несколько эпизодов хищения пяти миллионов рублей. По данным следствия, Абрамова с 2022 года под видом оказания услуг турагента брала средства с клиентов, но не исполняла свои обязательства — а деньги просто присваивала. «Также установлено, что обвиняемая, используя фото паспортов граждан, которые ранее приобретали у нее туры, оформляла кредиты на их имя без ведома владельцев документов», — сказали в ведомстве. Она работала под видом ООО «ППК «Любомира». Офис располагался по улице Восстания, 32 (ранее офис был на четвертом этаже ТЦ «Омега»). В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Женщина находится под подпиской о невыезде. Если вы стали жертвой Абрамовой, то свяжитесь с полицией по номерам 8 (922) 137-98-59 или 8 (343) 356-42-15. Заявление можно написать в УМВД по улице Фрунзе, 74. Ранее агентство писало о жалобах на Абрамову. От ее рук пострадала тюменка, которая собиралась съездить с дочкой в Стамбул, оплатив тур за 140 тысяч рублей. Поездка не состоялась. Еще Абрамову обвинили в обмане семья и женщина из Верхней Пышмы и екатеринбуржец. Суммарно за несостоявшиеся поездки они заплатили более двух миллионов рублей. Ирина Абрамова Фото: предоставлено УМВД России по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор екатеринбургской туристической фирмы «Любомира» Ирина Абрамова, обвиненная в мошенничестве, оформляла кредиты на клиентов без их ведома, используя фото паспортов. Сейчас полицейские ищут потерпевших от ее действий. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Ей вменяется несколько эпизодов хищения пяти миллионов рублей. По данным следствия, Абрамова с 2022 года под видом оказания услуг турагента брала средства с клиентов, но не исполняла свои обязательства — а деньги просто присваивала. «Также установлено, что обвиняемая, используя фото паспортов граждан, которые ранее приобретали у нее туры, оформляла кредиты на их имя без ведома владельцев документов», — сказали в ведомстве. Она работала под видом ООО «ППК «Любомира». Офис располагался по улице Восстания, 32 (ранее офис был на четвертом этаже ТЦ «Омега»). В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Женщина находится под подпиской о невыезде. Если вы стали жертвой Абрамовой, то свяжитесь с полицией по номерам 8 (922) 137-98-59 или 8 (343) 356-42-15. Заявление можно написать в УМВД по улице Фрунзе, 74. Ранее агентство писало о жалобах на Абрамову. От ее рук пострадала тюменка, которая собиралась съездить с дочкой в Стамбул, оплатив тур за 140 тысяч рублей. Поездка не состоялась. Еще Абрамову обвинили в обмане семья и женщина из Верхней Пышмы и екатеринбуржец. Суммарно за несостоявшиеся поездки они заплатили более двух миллионов рублей.