Кремль — URA.RU: Россия уверенно идет по пути импортозамещения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна системно развивает отрасль беспилотных летательных аппаратов. Россия уверенно идет по пути импортозамещения, заметил он.
«Мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту отрасль высокотехнологичную. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов», — ответил Песков корреспонденту URA.RU, добавив, что эта процедура будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября Китай вводит ограничения на вывоз из КНР целого ряда компонентов, в том числе для сборки БПЛА. Отмечается, что речь также идет о поставках на Украину, которая использует компоненты для создания беспилотников.
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