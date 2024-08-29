Кремль — URA.RU: Россия уверенно идет по пути импортозамещения

Кремль: Россия уверенно идет по пути импортозамещения
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Фото:
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна системно развивает отрасль беспилотных летательных аппаратов. Россия уверенно идет по пути импортозамещения, заметил он. 

«Мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту отрасль высокотехнологичную. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов», — ответил Песков корреспонденту URA.RU, добавив, что эта процедура будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Китай вводит ограничения на вывоз из КНР целого ряда компонентов, в том числе для сборки БПЛА. Отмечается, что речь также идет о поставках на Украину, которая использует компоненты для создания беспилотников.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна системно развивает отрасль беспилотных летательных аппаратов. Россия уверенно идет по пути импортозамещения, заметил он.  «Мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту отрасль высокотехнологичную. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов», — ответил Песков корреспонденту URA.RU, добавив, что эта процедура будет продолжаться. Ранее сообщалось, что с 1 сентября Китай вводит ограничения на вывоз из КНР целого ряда компонентов, в том числе для сборки БПЛА. Отмечается, что речь также идет о поставках на Украину, которая использует компоненты для создания беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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