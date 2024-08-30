«Ростех» жестко отреагировал на попытку Гайсина вернуть отнятый завод «Исеть»

«Ростех» обвинил бизнесмена Гайсина в массовом срыве гособоронзаказа

30 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Малика Гайсина обвинили в срывах гособоронзаказа Фото: Илья Московец © URA.RU «Ростех» обвинил экс-владельца завода электрических соединителей «Исеть» Малика Гайсина в неисполнении более 140 договоров гособоронзаказа и его срывов. Свое заявление госкорпорация направила URA.RU, реагируя на возобновление судебного процесса. Накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к повторному рассмотрению дела о национализации «Исети». Так в конце июня решила гражданская коллегия Верховного суда РФ в ответ на жалобу Гайсина. Контроля над «Исетью» его лишили в 2023-м с подачи Генпрокуратуры РФ, после этого предприятие перешло под полный контроль «Ростеха», который прежде был лишь совладельцем. «Мы считаем, что действия прежних владельцев нарушали права государственной корпорации Ростех как акционера и наносили вред существенным интересам государства, что выражалось, в том числе в срыве сроков исполнения гособоронзаказа. По имеющимся данным, завод не исполнил более 140 договоров в сфере ГОЗ [гособоронзаказа]», — следует из сообщения. Отмечается, что с момента передачи завода «Ростеху» по указу президента РФ Владимира Путина на «Исети» уже запустили реализацию масштабной инвестпрограммы, предусматривающей ремонт производственных цехов и закупку нового оборудования. «Текущие судебные споры создают риски, что ситуация вернется на прежние рельсы, планы модернизации не будут исполнены, а срывы гособоронзаказа со стороны „Исети“ вновь станут привычным делом», — отметили в организации. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее пытался обжаловать решение коллегии Верховного суда. Но безуспешно. Гайсина задержали в марте 2023-го. Он сейчас под домашним арестом. В 1990-е Гайсин был одним из богатейших людей Урала, депутатом Госдумы. В отношении Гайсина возбудили уголовное дело по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Под национализацию попала не только «Исеть», но и другие крупные активы Гайсина — фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Суды первой инстанции установили, что Гайсин приобрел доли в предприятиях в нарушение антикоррупционного законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Ростех» обвинил экс-владельца завода электрических соединителей «Исеть» Малика Гайсина в неисполнении более 140 договоров гособоронзаказа и его срывов. Свое заявление госкорпорация направила URA.RU, реагируя на возобновление судебного процесса. Накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга приступил к повторному рассмотрению дела о национализации «Исети». Так в конце июня решила гражданская коллегия Верховного суда РФ в ответ на жалобу Гайсина. Контроля над «Исетью» его лишили в 2023-м с подачи Генпрокуратуры РФ, после этого предприятие перешло под полный контроль «Ростеха», который прежде был лишь совладельцем. «Мы считаем, что действия прежних владельцев нарушали права государственной корпорации Ростех как акционера и наносили вред существенным интересам государства, что выражалось, в том числе в срыве сроков исполнения гособоронзаказа. По имеющимся данным, завод не исполнил более 140 договоров в сфере ГОЗ [гособоронзаказа]», — следует из сообщения. Отмечается, что с момента передачи завода «Ростеху» по указу президента РФ Владимира Путина на «Исети» уже запустили реализацию масштабной инвестпрограммы, предусматривающей ремонт производственных цехов и закупку нового оборудования. «Текущие судебные споры создают риски, что ситуация вернется на прежние рельсы, планы модернизации не будут исполнены, а срывы гособоронзаказа со стороны „Исети“ вновь станут привычным делом», — отметили в организации. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее пытался обжаловать решение коллегии Верховного суда. Но безуспешно. Гайсина задержали в марте 2023-го. Он сейчас под домашним арестом. В 1990-е Гайсин был одним из богатейших людей Урала, депутатом Госдумы. В отношении Гайсина возбудили уголовное дело по трем статьям — ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размер») и ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Под национализацию попала не только «Исеть», но и другие крупные активы Гайсина — фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Суды первой инстанции установили, что Гайсин приобрел доли в предприятиях в нарушение антикоррупционного законодательства.