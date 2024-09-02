В Копейске подросток на кроссовом мотоцикле протаранил забор

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Подросток получил телесные повреждения
Подросток получил телесные повреждения Фото:

В Копейске (Челябинская область) 14-летний подросток на кроссовом мотоцикле наехал на металлический забор на улице Лихачева. Об этом 2 сентября сообщили в городском отделе ГАИ.

«В районе дома № 17 по улице Лихачева несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом „KAYO TT-125“, не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения», — сообщили в отделе Госавтоинспекции.

Происшествие случилось вечером 1 сентября. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. В отделе ГАИ призвали родителей не давать детям ключей от транспортных средств и не оставлять их в свободном доступе. Там напомнили, что за передачу управления транспортных средств лицу, не имеющему прав, предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч рублей.

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В Копейске (Челябинская область) 14-летний подросток на кроссовом мотоцикле наехал на металлический забор на улице Лихачева. Об этом 2 сентября сообщили в городском отделе ГАИ. «В районе дома № 17 по улице Лихачева несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом „KAYO TT-125“, не справился с управлением. Он совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения», — сообщили в отделе Госавтоинспекции. Происшествие случилось вечером 1 сентября. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. В отделе ГАИ призвали родителей не давать детям ключей от транспортных средств и не оставлять их в свободном доступе. Там напомнили, что за передачу управления транспортных средств лицу, не имеющему прав, предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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