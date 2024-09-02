02 сентября 2024

УрФУ вошел в десятку лучших вузов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ургу, уральский федеральный университет, урфу, проспект ленина51, советский неоклассицизм
Всего в московский международный топ попали три вуза из Екатеринбурга Фото:

Уральский федеральный университет занял десятое место среди всех вузов России в московском международном топе «Три миссии университета». Это следует из отчета рейтингового агентства RAEX.

Всего в топ попали 152 вуза. Среди них есть еще два университета из Екатеринбурга: 82-113 место занял Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и на 114-152 место попал Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

Для составления рейтинга использовались критерии, одобренные международными экспертами; репутационные опросы полностью исключены. Источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников.

Ранее шанхайская компания ShanghaiRanking Consultancy включила УрФУ в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Учреждение оказалось в диапазоне мест от 601 до 700. Конкретные места в топе присваиваются первой сотне, а далее он делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием университетов по алфавиту.

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Уральский федеральный университет занял десятое место среди всех вузов России в московском международном топе «Три миссии университета». Это следует из отчета рейтингового агентства RAEX. Всего в топ попали 152 вуза. Среди них есть еще два университета из Екатеринбурга: 82-113 место занял Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и на 114-152 место попал Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ). Для составления рейтинга использовались критерии, одобренные международными экспертами; репутационные опросы полностью исключены. Источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников. Ранее шанхайская компания ShanghaiRanking Consultancy включила УрФУ в Академический рейтинг вузов мира 2024 года. Учреждение оказалось в диапазоне мест от 601 до 700. Конкретные места в топе присваиваются первой сотне, а далее он делится на группы с диапазоном по 100 с выстраиванием университетов по алфавиту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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