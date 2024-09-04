Осужденный челябинский режиссер получил вторую госнаграду за СВО

04 сентября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Илья Белостоцкий награжден медалью Жукова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который родился в Челябинске и был осужден за педофилию, получил вторую награду за участие в СВО. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях. «Не имею права не доложить собравшимся, что 27 августа 2024 года, накануне моего 51-го дня рождения, мне была вручена вторая госнаграда — медаль Жукова, которая нашла меня через четыре месяца после подписания наградных документов. Служу России!», — написал Белостоцкий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Белостоцкий был задержан осенью 2020 года. Его обвинили по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Следствие считало, что в ноябре 2018 года он, находясь в своей квартире в Москве совратил ранее знакомого ему малолетнего мальчика». Одним из доказательств стали найденные в телефоне Белостоцкого материалы порнографического характера с несовершеннолетними. Суд над режиссером состоялся в июле 2022 года. За все время следствия и суда мужчина не признал вины. Да и потерпевшие в своих показаниях заявили, что он не мог такого совершить. Несмотря на это Белостоцкого признали виновным и назначили 14 лет колонии строгого режима. Но уже в декабре 2023 года он отправился на СВО. Свое решение режиссер аргументировал тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью. Илья Белостоцкий получил вторую госнаграду на СВО Илья Белостоцкий в «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который родился в Челябинске и был осужден за педофилию, получил вторую награду за участие в СВО. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях. «Не имею права не доложить собравшимся, что 27 августа 2024 года, накануне моего 51-го дня рождения, мне была вручена вторая госнаграда — медаль Жукова, которая нашла меня через четыре месяца после подписания наградных документов. Служу России!», — написал Белостоцкий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Белостоцкий был задержан осенью 2020 года. Его обвинили по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Следствие считало, что в ноябре 2018 года он, находясь в своей квартире в Москве совратил ранее знакомого ему малолетнего мальчика». Одним из доказательств стали найденные в телефоне Белостоцкого материалы порнографического характера с несовершеннолетними. Суд над режиссером состоялся в июле 2022 года. За все время следствия и суда мужчина не признал вины. Да и потерпевшие в своих показаниях заявили, что он не мог такого совершить. Несмотря на это Белостоцкого признали виновным и назначили 14 лет колонии строгого режима. Но уже в декабре 2023 года он отправился на СВО. Свое решение режиссер аргументировал тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.