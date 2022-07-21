Бывшему режиссеру «Ералаша» дали 14 лет за педофилию

21 июля 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание Белостоцкий будет в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий получил 14 лет колонии по обвинению в педофилии. Так приговор вынес Солнцевский суд Москвы. «[Белостоцкий] осужден за совершение преступления, предусмотренного п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Белостоцкого взяли под стражу в октябре 2020 года. В ходе следствия было установлено, что 5—6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире в Москве, режиссер «совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика». При обыске у него в квартире были найдены материалы порнографического характера с несовершеннолетними. Уроженец Челябинска Илья Белостоцкий — режиссер, сценарист, актер и продюсер, член Гильдии кинорежиссеров России. В «Ералаше» работал с 2005 по 2014 годы. Также снял три серии популярного детективного сериала «След». Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован сторонами. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий получил 14 лет колонии по обвинению в педофилии. Так приговор вынес Солнцевский суд Москвы. «[Белостоцкий] осужден за совершение преступления, предусмотренного п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Белостоцкого взяли под стражу в октябре 2020 года. В ходе следствия было установлено, что 5—6 ноября 2018 года, находясь в своей квартире в Москве, режиссер «совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика». При обыске у него в квартире были найдены материалы порнографического характера с несовершеннолетними. Уроженец Челябинска Илья Белостоцкий — режиссер, сценарист, актер и продюсер, член Гильдии кинорежиссеров России. В «Ералаше» работал с 2005 по 2014 годы. Также снял три серии популярного детективного сериала «След». Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован сторонами.