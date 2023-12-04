Режиссер «Ералаша», осужденный за педофилию, уехал на СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Илья Белостоцкий желает вернуть своим родным возможность гордиться им Фото:

Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который был осужден на 14 лет за совращение 13-летнего мальчика, покинул тюрьму и отправился на СВО. Об этом рассказала его сестра, Дарья.

«Он подписал контракт с Минобороны, ушел где-то в октябре», — передает слова Дарьи MSK1.RU. Там добавили, что Белостоцкий объяснил свое решение тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью. Он сравнил свой поступок с японской традицией харакири и заявил, что он не мог поступить иначе из-за отчаяния.

Илья Белостоцкий был приговорен судом Солнцевского района Москвы к 14 годам лишения свободы за совращение несовершеннолетнего мальчика. Прокуратура Москвы сообщила, что Белостоцкий был осужден по статье 132 УК РФ за иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. В ходе следствия обыском были обнаружены порнографические материалы с несовершеннолетними в его квартире. Белостоцкому был определен строгий режим наказания в исправительной колонии.

Белостоцкий является режиссером, сценаристом, актером и продюсером. Он был членом Гильдии кинорежиссеров России. В период с 2005 по 2014 годы он работал над киножурналом «Ералаш». Также он снял несколько серий популярного детективного сериала «След». В ноябре 2022 года стало известно, что осужденного выпустят на свободу, передают «Дни.ру».

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Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который был осужден на 14 лет за совращение 13-летнего мальчика, покинул тюрьму и отправился на СВО. Об этом рассказала его сестра, Дарья. «Он подписал контракт с Минобороны, ушел где-то в октябре», — передает слова Дарьи MSK1.RU. Там добавили, что Белостоцкий объяснил свое решение тем, что хочет вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью. Он сравнил свой поступок с японской традицией харакири и заявил, что он не мог поступить иначе из-за отчаяния. Илья Белостоцкий был приговорен судом Солнцевского района Москвы к 14 годам лишения свободы за совращение несовершеннолетнего мальчика. Прокуратура Москвы сообщила, что Белостоцкий был осужден по статье 132 УК РФ за иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. В ходе следствия обыском были обнаружены порнографические материалы с несовершеннолетними в его квартире. Белостоцкому был определен строгий режим наказания в исправительной колонии. Белостоцкий является режиссером, сценаристом, актером и продюсером. Он был членом Гильдии кинорежиссеров России. В период с 2005 по 2014 годы он работал над киножурналом «Ералаш». Также он снял несколько серий популярного детективного сериала «След». В ноябре 2022 года стало известно, что осужденного выпустят на свободу, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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