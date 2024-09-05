У обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила была семья

05 сентября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Александров переехал от сожительницы с ребенком из-за ссоры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу У Владимира Александрова, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании 11-летней пятиклассницы из Нижнего Тагила, была семья. Он жил с женщиной и ее несовершеннолетней дочкой, однако сожители поругались и мужчина переехал, рассказала URA.RU его соседка. «До переезда в общежитие он жил с женщиной в другом районе города. У сожительницы была 11-летняя дочь. Через время они поссорились, а Владимир переехал», — сказала знакомая обвиняемого, подчеркнув, что к девочке он относился хорошо, постоянно покупал подарки. По ее словам, теперь дочь бывшей сожительницы Александрова боится ходить в школу. «Боится клеветы, косых взглядов и, что пальцем будут показывать», — отметила собеседница. Александрова задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова. Подробности о деле — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Владимира Александрова, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании 11-летней пятиклассницы из Нижнего Тагила, была семья. Он жил с женщиной и ее несовершеннолетней дочкой, однако сожители поругались и мужчина переехал, рассказала URA.RU его соседка. «До переезда в общежитие он жил с женщиной в другом районе города. У сожительницы была 11-летняя дочь. Через время они поссорились, а Владимир переехал», — сказала знакомая обвиняемого, подчеркнув, что к девочке он относился хорошо, постоянно покупал подарки. По ее словам, теперь дочь бывшей сожительницы Александрова боится ходить в школу. «Боится клеветы, косых взглядов и, что пальцем будут показывать», — отметила собеседница. Александрова задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова. Подробности о деле — в материале URA.RU.