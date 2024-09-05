У обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила была семья

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Александров переехал от сожительницы с ребенком из-за ссоры (архивное фото) Фото:
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В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

У Владимира Александрова, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании 11-летней пятиклассницы из Нижнего Тагила, была семья. Он жил с женщиной и ее несовершеннолетней дочкой, однако сожители поругались и мужчина переехал, рассказала URA.RU его соседка.

«До переезда в общежитие он жил с женщиной в другом районе города. У сожительницы была 11-летняя дочь. Через время они поссорились, а Владимир переехал», — сказала знакомая обвиняемого, подчеркнув, что к девочке он относился хорошо, постоянно покупал подарки.

По ее словам, теперь дочь бывшей сожительницы Александрова боится ходить в школу. «Боится клеветы, косых взглядов и, что пальцем будут показывать», — отметила собеседница.

Александрова задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова. Подробности о деле — в материале URA.RU.

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У Владимира Александрова, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании 11-летней пятиклассницы из Нижнего Тагила, была семья. Он жил с женщиной и ее несовершеннолетней дочкой, однако сожители поругались и мужчина переехал, рассказала URA.RU его соседка. «До переезда в общежитие он жил с женщиной в другом районе города. У сожительницы была 11-летняя дочь. Через время они поссорились, а Владимир переехал», — сказала знакомая обвиняемого, подчеркнув, что к девочке он относился хорошо, постоянно покупал подарки. По ее словам, теперь дочь бывшей сожительницы Александрова боится ходить в школу. «Боится клеветы, косых взглядов и, что пальцем будут показывать», — отметила собеседница. Александрова задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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