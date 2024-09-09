Google лишил россиян важной функции

Google запретил подтверждать новые аккаунты с помощью российского номера
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Новый аккаунт Google теперь нельзя подтвердить с помощью телефона Фото:

Новые аккаунты в Google больше невозможно подтвердить с помощью российского мобильного номера. На это обратило внимание ТАСС.

«Подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как „этот номер нельзя использовать для подтверждения“», — передает ТАСС. При этом Google позволяет сделать все остальные шаги для создания новой учетной записи. В частности, выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль.

Американская компания Google постепенно уходит из России. Например, с 9 сентября она отключила пользователей из России от облачного сервиса BigQuery. А ранее она лишила российских блогеров любого заработка от просмотра контекстной рекламы Google AdSense.

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Новые аккаунты в Google больше невозможно подтвердить с помощью российского мобильного номера. На это обратило внимание ТАСС. «Подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как „этот номер нельзя использовать для подтверждения“», — передает ТАСС. При этом Google позволяет сделать все остальные шаги для создания новой учетной записи. В частности, выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль. Американская компания Google постепенно уходит из России. Например, с 9 сентября она отключила пользователей из России от облачного сервиса BigQuery. А ранее она лишила российских блогеров любого заработка от просмотра контекстной рекламы Google AdSense.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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