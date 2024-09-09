Наука и техника Google лишил россиян важной функции Google запретил подтверждать новые аккаунты с помощью российского номера 09 сентября 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + Новый аккаунт Google теперь нельзя подтвердить с помощью телефона Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новые аккаунты в Google больше невозможно подтвердить с помощью российского мобильного номера. На это обратило внимание ТАСС. «Подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как „этот номер нельзя использовать для подтверждения“», — передает ТАСС. При этом Google позволяет сделать все остальные шаги для создания новой учетной записи. В частности, выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль. Американская компания Google постепенно уходит из России. Например, с 9 сентября она отключила пользователей из России от облачного сервиса BigQuery. А ранее она лишила российских блогеров любого заработка от просмотра контекстной рекламы Google AdSense. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новые аккаунты в Google больше невозможно подтвердить с помощью российского мобильного номера. На это обратило внимание ТАСС. «Подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как „этот номер нельзя использовать для подтверждения“», — передает ТАСС. При этом Google позволяет сделать все остальные шаги для создания новой учетной записи. В частности, выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль. Американская компания Google постепенно уходит из России. Например, с 9 сентября она отключила пользователей из России от облачного сервиса BigQuery. А ранее она лишила российских блогеров любого заработка от просмотра контекстной рекламы Google AdSense. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям