Google лишил россиян важной функции

Новые аккаунты в Google больше невозможно подтвердить с помощью российского мобильного номера. На это обратило внимание ТАСС.
«Подтвердить мобильный номер РФ не получается, так как „этот номер нельзя использовать для подтверждения“», — передает ТАСС. При этом Google позволяет сделать все остальные шаги для создания новой учетной записи. В частности, выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль.
Американская компания Google постепенно уходит из России. Например, с 9 сентября она отключила пользователей из России от облачного сервиса BigQuery. А ранее она лишила российских блогеров любого заработка от просмотра контекстной рекламы Google AdSense.
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