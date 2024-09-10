Власти Калининграда подписали контракт на поставку 12-ти выпущенных в Челябинске троллейбусов. Как заявили в пресс-службе производителя, автономный ход машин увеличен до 40 км.
«Торговый дом „СТМ“ и администрация Калининграда заключили контракт на поставку 12-ти новых низкопольных троллейбусов „Синара-6254“ с увеличенным до 40 км автономным ходом. Машины будут изготовлены и приедут в город до конца текущего года», — заявили в холдинге «СТМ».
Генеральный директор торгового дома Антон Зубихин сообщил, что скорому появлению транспорта в западном регионе предшествовала длительная подготовка. Предварительно машин прошли обкатку. Троллейбусы оснащены современными системами комфорта и безопасности. В их числе есть USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, системы автоинформирования и видеонаблюдения. Салоны адаптированы для маломобильных групп населения. Внешний вид транспорта будет соответствовать городским стандартам, а увеличенный автономный ход позволит использовать троллейбусы на маршрутах с отсутствующей контактной сетью.
Ранее челябинский завод поставил Челябинску 41 машину из 168 ожидаемых, реализовал технику в другие регионы России. Получателями стали власти Ярославля и Миасса. Получаемые опыт и обратная связь от эксплуатантов помогают улучать качества производимой продукции.
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