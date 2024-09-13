13 сентября 2024

Суд вынес приговор пермяку, избившему свою мать кроссовкой по лицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, судебное заседание, суд
Суд приговорил пермяка к исправительным работам Фото:

В Перми суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за то, что он избил свою мать кроссовкой по лицу. Об этом говорится в материалах дела. Ранее мужчина уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. С учетом наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми.

В начале апреля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей матерью. Потерпевшая отказывалась давать ему деньги, за что подсудимый подошел к ней и ударил кроссовкой по лицу. В суде он признал свою вину и извинился перед матерью. Приговор не вступил в законную силу.

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В Перми суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за то, что он избил свою мать кроссовкой по лицу. Об этом говорится в материалах дела. Ранее мужчина уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. С учетом наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми. В начале апреля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей матерью. Потерпевшая отказывалась давать ему деньги, за что подсудимый подошел к ней и ударил кроссовкой по лицу. В суде он признал свою вину и извинился перед матерью. Приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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