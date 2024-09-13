Суд вынес приговор пермяку, избившему свою мать кроссовкой по лицу

14 сентября 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к исправительным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за то, что он избил свою мать кроссовкой по лицу. Об этом говорится в материалах дела. Ранее мужчина уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. С учетом наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми. В начале апреля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей матерью. Потерпевшая отказывалась давать ему деньги, за что подсудимый подошел к ней и ударил кроссовкой по лицу. В суде он признал свою вину и извинился перед матерью. Приговор не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за то, что он избил свою мать кроссовкой по лицу. Об этом говорится в материалах дела. Ранее мужчина уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. С учетом наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства», — сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми. В начале апреля 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей матерью. Потерпевшая отказывалась давать ему деньги, за что подсудимый подошел к ней и ударил кроссовкой по лицу. В суде он признал свою вину и извинился перед матерью. Приговор не вступил в законную силу.