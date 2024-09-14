Помилованный Путиным военный попался на мелкой краже в Екатеринбурге

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Вениамин Помазкин, интервью. Екатеринбург, военный билет, пластиковая карта
Военный украл банковскую карту (архивное фото) Фото:

Участник спецоперации РФ на Украине, которого в октябре 2022 года — перед отправкой на фронт — помиловал президент РФ Владимир Путин, попался на краже в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Утром 11 сентября из чужой Toyota вытащил банковскую карту, успел потратить чуть больше тысячи [рублей]. Задержан, во всем признался», — передал собеседник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» третьей части статьи 158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак, специальных технических средств, методов социальной инженерии), максимальное наказание — шесть лет колонии и крупный штраф. Ранее он был судим за грабежи, мошенничество и наркотики.

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Участник спецоперации РФ на Украине, которого в октябре 2022 года — перед отправкой на фронт — помиловал президент РФ Владимир Путин, попался на краже в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Утром 11 сентября из чужой Toyota вытащил банковскую карту, успел потратить чуть больше тысячи [рублей]. Задержан, во всем признался», — передал собеседник. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» третьей части статьи 158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак, специальных технических средств, методов социальной инженерии), максимальное наказание — шесть лет колонии и крупный штраф. Ранее он был судим за грабежи, мошенничество и наркотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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