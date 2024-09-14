Помилованный Путиным военный попался на мелкой краже в Екатеринбурге

14 сентября 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Военный украл банковскую карту (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участник спецоперации РФ на Украине, которого в октябре 2022 года — перед отправкой на фронт — помиловал президент РФ Владимир Путин, попался на краже в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Утром 11 сентября из чужой Toyota вытащил банковскую карту, успел потратить чуть больше тысячи [рублей]. Задержан, во всем признался», — передал собеседник. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» третьей части статьи 158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак, специальных технических средств, методов социальной инженерии), максимальное наказание — шесть лет колонии и крупный штраф. Ранее он был судим за грабежи, мошенничество и наркотики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации РФ на Украине, которого в октябре 2022 года — перед отправкой на фронт — помиловал президент РФ Владимир Путин, попался на краже в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Утром 11 сентября из чужой Toyota вытащил банковскую карту, успел потратить чуть больше тысячи [рублей]. Задержан, во всем признался», — передал собеседник. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» третьей части статьи 158 УК РФ (Хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак, специальных технических средств, методов социальной инженерии), максимальное наказание — шесть лет колонии и крупный штраф. Ранее он был судим за грабежи, мошенничество и наркотики.