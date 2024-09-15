В ХМАО суд приговорил мать к штрафу за обвинение дочери в воровстве

Октябрьский районный суд приговорил к штрафу югорчанку, которая обвинила дочь в воровстве. Поссорившись с дочерью из-за ремонта, мать спрятала телевизоры и обвинила девушку в краже.
«Признать [осужденную] виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. Назначить ей наказание в виде штрафа», — сообщается в картотеке районного суда. Размер штрафа в базе данных не указан.
Женщина после ссоры с дочерью спрятала в квартире два телевизора и заявила в полицию о краже после спора об оплате ремонта. Силовики, приехавшие на вызов, разобрались в ситуации. Суд квалифицировал действия югорчанки как заведомо ложный донос о совершении преступления.
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