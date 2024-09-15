15 сентября 2024
14 сентября 2024

В ХМАО суд приговорил мать к штрафу за обвинение дочери в воровстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанку к штрафу за ложный донос
Суд приговорил югорчанку к штрафу за ложный донос Фото:

Октябрьский районный суд приговорил к штрафу югорчанку, которая обвинила дочь в воровстве. Поссорившись с дочерью из-за ремонта, мать спрятала телевизоры и обвинила девушку в краже.

«Признать [осужденную] виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. Назначить ей наказание в виде штрафа», — сообщается в картотеке районного суда. Размер штрафа в базе данных не указан.

Женщина после ссоры с дочерью спрятала в квартире два телевизора и заявила в полицию о краже после спора об оплате ремонта. Силовики, приехавшие на вызов, разобрались в ситуации. Суд квалифицировал действия югорчанки как заведомо ложный донос о совершении преступления.

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Октябрьский районный суд приговорил к штрафу югорчанку, которая обвинила дочь в воровстве. Поссорившись с дочерью из-за ремонта, мать спрятала телевизоры и обвинила девушку в краже. «Признать [осужденную] виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. Назначить ей наказание в виде штрафа», — сообщается в картотеке районного суда. Размер штрафа в базе данных не указан. Женщина после ссоры с дочерью спрятала в квартире два телевизора и заявила в полицию о краже после спора об оплате ремонта. Силовики, приехавшие на вызов, разобрались в ситуации. Суд квалифицировал действия югорчанки как заведомо ложный донос о совершении преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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