В Перми подрядчик оператора ТКО заливает жилой комплекс помоями. Видео

16 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Машина вывоза мусора оставляет после семя вонючие отходы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В пермском жилом комплексе на улице Емельяна Ярославского, 60 во время погрузки отходов из мусоровоза вытекают помои. Они растекаются по парковке, воняют и создают антисанитарные условия, рассказали URA.RU жильцы жилого комплекса. «С начала лета приезжает неисправный мусоровоз. Из него льются помои и сыпятся стекла. А потом машина просто уезжает. Водитель мусоровоза сказал, что он не обязан убирать этот мусор. Помои и стекла лежат прямо на дороге, которая ведет к супермаркету. Но из-за отходов там, например, мамам с колясками не пройти, так как можно проколоть шины на колесах», — рассказал житель дома корреспонденту агентства. Пермяки несколько оставляли обращения на сайте «Управляем вместе». Им отвечали, что в этом виноват подрядчик, которого нанимает региональный оператор ТКО. Проблему устранили. К ответу прикрепляли фотографии прибранной площадки у мусорных контейнеров. Но на следующий день помои снова растекались по территории дома. В пресс-службе оператора ТКО агентству рассказали, что направили претензию о неисправной машине подрядчику. В ответ на нее подрядчик сообщил, что мусоровоз на этом маршруте исправен. Но для профилактики он сменит уплотнительную резину. Это поможет сократить вытекание жидкости из кузова мусоровоза. В пресс-службе оператора отметили, что это они несут ответственность за уборку отходов, которые просыпались во время погрузки мусора. «Водителю было указано добросовестно выполнять свои служебные обязанности и убирать мусор, если произошло просыпание при погрузке ТКО из контейнера в мусоровоз», — добавили в пресс-службе оператора. Пермякам напомнили, что за содержание контейнерных площадок и их уборку отвечают жилицы и управляющая компания многоквартирного дома. Также оператор рекомендует не выбрасывать жидкие отходы. Пакеты из-под молочных продуктов и напитков надо освобождать от жидкости, чтобы она не попадала в мусорные контейнеры. Кроме этого, осенью часто выбрасывают овощи и фрукты, которые гниют и дают много жидкости. Поэтому пермякам рекомендуют измельчать их, чтобы избавить от влаги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском жилом комплексе на улице Емельяна Ярославского, 60 во время погрузки отходов из мусоровоза вытекают помои. Они растекаются по парковке, воняют и создают антисанитарные условия, рассказали URA.RU жильцы жилого комплекса. «С начала лета приезжает неисправный мусоровоз. Из него льются помои и сыпятся стекла. А потом машина просто уезжает. Водитель мусоровоза сказал, что он не обязан убирать этот мусор. Помои и стекла лежат прямо на дороге, которая ведет к супермаркету. Но из-за отходов там, например, мамам с колясками не пройти, так как можно проколоть шины на колесах», — рассказал житель дома корреспонденту агентства. Пермяки несколько оставляли обращения на сайте «Управляем вместе». Им отвечали, что в этом виноват подрядчик, которого нанимает региональный оператор ТКО. Проблему устранили. К ответу прикрепляли фотографии прибранной площадки у мусорных контейнеров. Но на следующий день помои снова растекались по территории дома. В пресс-службе оператора ТКО агентству рассказали, что направили претензию о неисправной машине подрядчику. В ответ на нее подрядчик сообщил, что мусоровоз на этом маршруте исправен. Но для профилактики он сменит уплотнительную резину. Это поможет сократить вытекание жидкости из кузова мусоровоза. В пресс-службе оператора отметили, что это они несут ответственность за уборку отходов, которые просыпались во время погрузки мусора. «Водителю было указано добросовестно выполнять свои служебные обязанности и убирать мусор, если произошло просыпание при погрузке ТКО из контейнера в мусоровоз», — добавили в пресс-службе оператора. Пермякам напомнили, что за содержание контейнерных площадок и их уборку отвечают жилицы и управляющая компания многоквартирного дома. Также оператор рекомендует не выбрасывать жидкие отходы. Пакеты из-под молочных продуктов и напитков надо освобождать от жидкости, чтобы она не попадала в мусорные контейнеры. Кроме этого, осенью часто выбрасывают овощи и фрукты, которые гниют и дают много жидкости. Поэтому пермякам рекомендуют измельчать их, чтобы избавить от влаги.