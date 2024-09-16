В Перми подрядчик оператора ТКО заливает жилой комплекс помоями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело об убитом ребенке, труп которого нашли в чемодане. Пермь, загрязнение, отходы, лето, мусорка, экология, контейнер для мусора, мусорная площадка
Машина вывоза мусора оставляет после семя вонючие отходы Фото:

В пермском жилом комплексе на улице Емельяна Ярославского, 60 во время погрузки отходов из мусоровоза вытекают помои. Они растекаются по парковке, воняют и создают антисанитарные условия, рассказали URA.RU жильцы жилого комплекса.

«С начала лета приезжает неисправный мусоровоз. Из него льются помои и сыпятся стекла. А потом машина просто уезжает. Водитель мусоровоза сказал, что он не обязан убирать этот мусор. Помои и стекла лежат прямо на дороге, которая ведет к супермаркету. Но из-за отходов там, например, мамам с колясками не пройти, так как можно проколоть шины на колесах», — рассказал житель дома корреспонденту агентства.

Пермяки несколько оставляли обращения на сайте «Управляем вместе». Им отвечали, что в этом виноват подрядчик, которого нанимает региональный оператор ТКО. Проблему устранили. К ответу прикрепляли фотографии прибранной площадки у мусорных контейнеров. Но на следующий день помои снова растекались по территории дома.

В пресс-службе оператора ТКО агентству рассказали, что направили претензию о неисправной машине подрядчику. В ответ на нее подрядчик сообщил, что мусоровоз на этом маршруте исправен. Но для профилактики он сменит уплотнительную резину. Это поможет сократить вытекание жидкости из кузова мусоровоза. В пресс-службе оператора отметили, что это они несут ответственность за уборку отходов, которые просыпались во время погрузки мусора. «Водителю было указано добросовестно выполнять свои служебные обязанности и убирать мусор, если произошло просыпание при погрузке ТКО из контейнера в мусоровоз», — добавили в пресс-службе оператора.

Пермякам напомнили, что за содержание контейнерных площадок и их уборку отвечают жилицы и управляющая компания многоквартирного дома. Также оператор рекомендует не выбрасывать жидкие отходы. Пакеты из-под молочных продуктов и напитков надо освобождать от жидкости, чтобы она не попадала в мусорные контейнеры. Кроме этого, осенью часто выбрасывают овощи и фрукты, которые гниют и дают много жидкости. Поэтому пермякам рекомендуют измельчать их, чтобы избавить от влаги.

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В пермском жилом комплексе на улице Емельяна Ярославского, 60 во время погрузки отходов из мусоровоза вытекают помои. Они растекаются по парковке, воняют и создают антисанитарные условия, рассказали URA.RU жильцы жилого комплекса. «С начала лета приезжает неисправный мусоровоз. Из него льются помои и сыпятся стекла. А потом машина просто уезжает. Водитель мусоровоза сказал, что он не обязан убирать этот мусор. Помои и стекла лежат прямо на дороге, которая ведет к супермаркету. Но из-за отходов там, например, мамам с колясками не пройти, так как можно проколоть шины на колесах», — рассказал житель дома корреспонденту агентства. Пермяки несколько оставляли обращения на сайте «Управляем вместе». Им отвечали, что в этом виноват подрядчик, которого нанимает региональный оператор ТКО. Проблему устранили. К ответу прикрепляли фотографии прибранной площадки у мусорных контейнеров. Но на следующий день помои снова растекались по территории дома. В пресс-службе оператора ТКО агентству рассказали, что направили претензию о неисправной машине подрядчику. В ответ на нее подрядчик сообщил, что мусоровоз на этом маршруте исправен. Но для профилактики он сменит уплотнительную резину. Это поможет сократить вытекание жидкости из кузова мусоровоза. В пресс-службе оператора отметили, что это они несут ответственность за уборку отходов, которые просыпались во время погрузки мусора. «Водителю было указано добросовестно выполнять свои служебные обязанности и убирать мусор, если произошло просыпание при погрузке ТКО из контейнера в мусоровоз», — добавили в пресс-службе оператора. Пермякам напомнили, что за содержание контейнерных площадок и их уборку отвечают жилицы и управляющая компания многоквартирного дома. Также оператор рекомендует не выбрасывать жидкие отходы. Пакеты из-под молочных продуктов и напитков надо освобождать от жидкости, чтобы она не попадала в мусорные контейнеры. Кроме этого, осенью часто выбрасывают овощи и фрукты, которые гниют и дают много жидкости. Поэтому пермякам рекомендуют измельчать их, чтобы избавить от влаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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