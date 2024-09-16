Рыбак ловил окуней в Перми на Каме
Рыбак из Перми Алексей Хрулев отправился к реке и выловил 20 окуней за 30 минут. До окуней пермяк ловил жереха. Свои впечатления о рыбалке он озвучил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Отправился после работы на пару часов на Каму. Сначала окунь не реагировал на мои попытки, и я ловил жерех, а как только солнце скрылось за горизонтом, окунь начал клевать. В итоге поймал 20 окуней за полчаса», — поделился радостью пермяк.
Он отметил, что ловил рыбу недалеко от берега. Закидывал удочку примерно на 15-20 метров. Крючок рыбак использовал под номером шесть.
Улов пермяка за 30 минут рыбалки
/Алексей Хрулев и выловленный жерех
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