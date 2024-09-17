В Екатеринбурге школьники остались без доступа к электронным дневникам

В школах Екатеринбурга возник сбой в работе приложения «Электронный дневник»

17 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Школьники не могут отслеживать свои успехи из-за сбоя в работе приложения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители учащихся из нескольких образовательных учреждений Екатеринбурга, включая 28 школу, 12 лицей, 120 гимназию и гимназию №5, выразили недовольство в связи с проблемами в работе приложения «Электронный дневник для обучающихся и родителей». В беседе с журналистом URA.RU они отметили, что с начала учебного года столкнулись с неработающим электронным журналом, что вызвало затруднения в отслеживании учебного процесса детей. «Приложение для ведения электронного дневника является крайне неудовлетворительным. Прошел почти месяц от начала учебного года, совсем скоро конец первой четверти, а оценок в электронном журнале нет. Эта ситуация вызывает беспокойство среди родителей, так как электронный дневник является основным инструментом для мониторинга образовательного процесса», — поделилась мама школьника Екатерина. Другая родительница заявила, что у нее нет возможности узнать оценки своего ребенка из-за проблем с приложением. «Не могу отслеживать успеваемость и выполнение заданий, что может привести к нежелательным сюрпризам в конце учебной четверти. Учителя также испытывают нервное напряжение, поскольку родители ежедневно высказывают им свое недовольство из-за возникших проблем», — отметила она. Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования уральской столицы. Там заявили, что в связи с корректировкой персональных данных родителей и детей, содержащихся в ГИС СО «ЕЦП», при смене документов, удостоверяющих личность заявителя или ребенка, в начале учебного года наблюдаются проблемы с доступом к электронному журналу. «Проблемы оперативно решаются сотрудниками технической поддержки системы и муниципальным координатором. В случае наличия проблем с доступом к электронному журналу/дневнику родителю необходимо обратиться к администратору системы в общеобразовательной организации с паспортом и СНИЛС для внесения соответствующих изменений в систему», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители учащихся из нескольких образовательных учреждений Екатеринбурга, включая 28 школу, 12 лицей, 120 гимназию и гимназию №5, выразили недовольство в связи с проблемами в работе приложения «Электронный дневник для обучающихся и родителей». В беседе с журналистом URA.RU они отметили, что с начала учебного года столкнулись с неработающим электронным журналом, что вызвало затруднения в отслеживании учебного процесса детей. «Приложение для ведения электронного дневника является крайне неудовлетворительным. Прошел почти месяц от начала учебного года, совсем скоро конец первой четверти, а оценок в электронном журнале нет. Эта ситуация вызывает беспокойство среди родителей, так как электронный дневник является основным инструментом для мониторинга образовательного процесса», — поделилась мама школьника Екатерина. Другая родительница заявила, что у нее нет возможности узнать оценки своего ребенка из-за проблем с приложением. «Не могу отслеживать успеваемость и выполнение заданий, что может привести к нежелательным сюрпризам в конце учебной четверти. Учителя также испытывают нервное напряжение, поскольку родители ежедневно высказывают им свое недовольство из-за возникших проблем», — отметила она. Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования уральской столицы. Там заявили, что в связи с корректировкой персональных данных родителей и детей, содержащихся в ГИС СО «ЕЦП», при смене документов, удостоверяющих личность заявителя или ребенка, в начале учебного года наблюдаются проблемы с доступом к электронному журналу. «Проблемы оперативно решаются сотрудниками технической поддержки системы и муниципальным координатором. В случае наличия проблем с доступом к электронному журналу/дневнику родителю необходимо обратиться к администратору системы в общеобразовательной организации с паспортом и СНИЛС для внесения соответствующих изменений в систему», — сообщили в ведомстве.