В Екатеринбурге школьники остались без доступа к электронным дневникам

В школах Екатеринбурга возник сбой в работе приложения «Электронный дневник»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
Школьники не могут отслеживать свои успехи из-за сбоя в работе приложения (архивное фото) Фото:

Родители учащихся из нескольких образовательных учреждений Екатеринбурга, включая 28 школу, 12 лицей, 120 гимназию и гимназию №5, выразили недовольство в связи с проблемами в работе приложения «Электронный дневник для обучающихся и родителей». В беседе с журналистом URA.RU они отметили, что с начала учебного года столкнулись с неработающим электронным журналом, что вызвало затруднения в отслеживании учебного процесса детей.

«Приложение для ведения электронного дневника является крайне неудовлетворительным. Прошел почти месяц от начала учебного года, совсем скоро конец первой четверти, а оценок в электронном журнале нет. Эта ситуация вызывает беспокойство среди родителей, так как электронный дневник является основным инструментом для мониторинга образовательного процесса», — поделилась мама школьника Екатерина.

Другая родительница заявила, что у нее нет возможности узнать оценки своего ребенка из-за проблем с приложением. «Не могу отслеживать успеваемость и выполнение заданий, что может привести к нежелательным сюрпризам в конце учебной четверти. Учителя также испытывают нервное напряжение, поскольку родители ежедневно высказывают им свое недовольство из-за возникших проблем», — отметила она.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования уральской столицы. Там заявили, что в связи с корректировкой персональных данных родителей и детей, содержащихся в ГИС СО «ЕЦП», при смене документов, удостоверяющих личность заявителя или ребенка, в начале учебного года наблюдаются проблемы с доступом к электронному журналу. «Проблемы оперативно решаются сотрудниками технической поддержки системы и муниципальным координатором. В случае наличия проблем с доступом к электронному журналу/дневнику родителю необходимо обратиться к администратору системы в общеобразовательной организации с паспортом и СНИЛС для внесения соответствующих изменений в систему», — сообщили в ведомстве.

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Родители учащихся из нескольких образовательных учреждений Екатеринбурга, включая 28 школу, 12 лицей, 120 гимназию и гимназию №5, выразили недовольство в связи с проблемами в работе приложения «Электронный дневник для обучающихся и родителей». В беседе с журналистом URA.RU они отметили, что с начала учебного года столкнулись с неработающим электронным журналом, что вызвало затруднения в отслеживании учебного процесса детей. «Приложение для ведения электронного дневника является крайне неудовлетворительным. Прошел почти месяц от начала учебного года, совсем скоро конец первой четверти, а оценок в электронном журнале нет. Эта ситуация вызывает беспокойство среди родителей, так как электронный дневник является основным инструментом для мониторинга образовательного процесса», — поделилась мама школьника Екатерина. Другая родительница заявила, что у нее нет возможности узнать оценки своего ребенка из-за проблем с приложением. «Не могу отслеживать успеваемость и выполнение заданий, что может привести к нежелательным сюрпризам в конце учебной четверти. Учителя также испытывают нервное напряжение, поскольку родители ежедневно высказывают им свое недовольство из-за возникших проблем», — отметила она. Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования уральской столицы. Там заявили, что в связи с корректировкой персональных данных родителей и детей, содержащихся в ГИС СО «ЕЦП», при смене документов, удостоверяющих личность заявителя или ребенка, в начале учебного года наблюдаются проблемы с доступом к электронному журналу. «Проблемы оперативно решаются сотрудниками технической поддержки системы и муниципальным координатором. В случае наличия проблем с доступом к электронному журналу/дневнику родителю необходимо обратиться к администратору системы в общеобразовательной организации с паспортом и СНИЛС для внесения соответствующих изменений в систему», — сообщили в ведомстве.
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