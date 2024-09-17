17 сентября 2024

На СВО погиб тагильчанин, искалечивший из-за своей фамилии подростка

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Солдат прослужил несколько месяцев и погиб Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который был осужден за избиение ребенка, коверкавшего его фамилию. Об этом сообщила жена солдата в соцсетях.

«Мой муж и наш любимый папа. Погиб 08.09.2024 в СВО. Похороны состоятся 18 сентября в Нижнем Тагиле», — написала женщина.

Кокушкин весной прошлого года избил в Екатеринбурге 12-летнего подростка за насмешки в свой адрес. Они были знакомы, вместе занимались на скалодроме, и парень нередко сознательно коверкал фамилию мужчины. Школьник получил серьезные травмы живота, в том числе разрыв селезенки. Кокушкина на четыре года отправили в колонию, откуда он попросился на СВО.

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В зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который был осужден за избиение ребенка, коверкавшего его фамилию. Об этом сообщила жена солдата в соцсетях. «Мой муж и наш любимый папа. Погиб 08.09.2024 в СВО. Похороны состоятся 18 сентября в Нижнем Тагиле», — написала женщина. Кокушкин весной прошлого года избил в Екатеринбурге 12-летнего подростка за насмешки в свой адрес. Они были знакомы, вместе занимались на скалодроме, и парень нередко сознательно коверкал фамилию мужчины. Школьник получил серьезные травмы живота, в том числе разрыв селезенки. Кокушкина на четыре года отправили в колонию, откуда он попросился на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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