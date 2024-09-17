Армия и оружие На СВО погиб тагильчанин, искалечивший из-за своей фамилии подростка 18 сентября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 + Солдат прослужил несколько месяцев и погиб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который был осужден за избиение ребенка, коверкавшего его фамилию. Об этом сообщила жена солдата в соцсетях. «Мой муж и наш любимый папа. Погиб 08.09.2024 в СВО. Похороны состоятся 18 сентября в Нижнем Тагиле», — написала женщина.



Кокушкин весной прошлого года избил в Екатеринбурге 12-летнего подростка за насмешки в свой адрес. Они были знакомы, вместе занимались на скалодроме, и парень нередко сознательно коверкал фамилию мужчины. Школьник получил серьезные травмы живота, в том числе разрыв селезенки. Кокушкина на четыре года отправили в колонию, откуда он попросился на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который был осужден за избиение ребенка, коверкавшего его фамилию. Об этом сообщила жена солдата в соцсетях. «Мой муж и наш любимый папа. Погиб 08.09.2024 в СВО. Похороны состоятся 18 сентября в Нижнем Тагиле», — написала женщина. Кокушкин весной прошлого года избил в Екатеринбурге 12-летнего подростка за насмешки в свой адрес. Они были знакомы, вместе занимались на скалодроме, и парень нередко сознательно коверкал фамилию мужчины. Школьник получил серьезные травмы живота, в том числе разрыв селезенки. Кокушкина на четыре года отправили в колонию, откуда он попросился на СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям