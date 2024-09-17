На СВО погиб тагильчанин, искалечивший из-за своей фамилии подростка

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который был осужден за избиение ребенка, коверкавшего его фамилию. Об этом сообщила жена солдата в соцсетях.
«Мой муж и наш любимый папа. Погиб 08.09.2024 в СВО. Похороны состоятся 18 сентября в Нижнем Тагиле», — написала женщина.
Кокушкин весной прошлого года избил в Екатеринбурге 12-летнего подростка за насмешки в свой адрес. Они были знакомы, вместе занимались на скалодроме, и парень нередко сознательно коверкал фамилию мужчины. Школьник получил серьезные травмы живота, в том числе разрыв селезенки. Кокушкина на четыре года отправили в колонию, откуда он попросился на СВО.
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