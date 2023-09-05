05 сентября 2023

В Екатеринбурге за избиение ребенка осудят мужчину, коверкавшего его фамилию

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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, суд, избрание меры пресечения, клетка
Александр Кокушкин избил подростка до разрыва селезенки Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дела Павла Кокушкина. Мужчину обвиняют в жестоком избиении 12-летнего школьника, который коверкал его фамилию

По данным регионального управления СКР, конфликт между Кокушкиным и мальчиком произошел 24 мая в подъезде многоэтажки на улице Родонитовая. Группа детей начала коверкать фамилию Павла. После этого мужчина ударил одного из них по животу и голове. Мальчик получил разрыв селезенки.

Против мужчины возбудили уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дела Павла Кокушкина. Мужчину обвиняют в жестоком избиении 12-летнего школьника, который коверкал его фамилию По данным регионального управления СКР, конфликт между Кокушкиным и мальчиком произошел 24 мая в подъезде многоэтажки на улице Родонитовая. Группа детей начала коверкать фамилию Павла. После этого мужчина ударил одного из них по животу и голове. Мальчик получил разрыв селезенки. Против мужчины возбудили уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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