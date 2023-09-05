В Екатеринбурге за избиение ребенка осудят мужчину, коверкавшего его фамилию

Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дела Павла Кокушкина. Мужчину обвиняют в жестоком избиении 12-летнего школьника, который коверкал его фамилию
По данным регионального управления СКР, конфликт между Кокушкиным и мальчиком произошел 24 мая в подъезде многоэтажки на улице Родонитовая. Группа детей начала коверкать фамилию Павла. После этого мужчина ударил одного из них по животу и голове. Мальчик получил разрыв селезенки.
Против мужчины возбудили уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
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