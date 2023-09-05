В Екатеринбурге за избиение ребенка осудят мужчину, коверкавшего его фамилию

06 сентября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Александр Кокушкин избил подростка до разрыва селезенки Фото: Илья Московец © URA.RU Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дела Павла Кокушкина. Мужчину обвиняют в жестоком избиении 12-летнего школьника, который коверкал его фамилию По данным регионального управления СКР, конфликт между Кокушкиным и мальчиком произошел 24 мая в подъезде многоэтажки на улице Родонитовая. Группа детей начала коверкать фамилию Павла. После этого мужчина ударил одного из них по животу и голове. Мальчик получил разрыв селезенки. Против мужчины возбудили уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга рассмотрит дела Павла Кокушкина. Мужчину обвиняют в жестоком избиении 12-летнего школьника, который коверкал его фамилию По данным регионального управления СКР, конфликт между Кокушкиным и мальчиком произошел 24 мая в подъезде многоэтажки на улице Родонитовая. Группа детей начала коверкать фамилию Павла. После этого мужчина ударил одного из них по животу и голове. Мальчик получил разрыв селезенки. Против мужчины возбудили уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.