Свердловчанина, избившего парня коверкавшего его фамилию, отправили за решетку

01 марта 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Мужчина напал с кулаками на подростка, за что получил четыре года колонии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который в Екатеринбурге избил 12-летнего школьника за то, что он коверкал его фамилию, отправился за решетку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Суд назначил Павлу Кокушкину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняют в пресс-службе. История произошла в конце мая 2023 года, когда Кокушкин столкнулся в подъезде на Родонитовой с мальчиком. Тот вместе с одноклассником дразнили Павла за фамилию. В результате мужчина не выдержал и напал на подростка с кулаками. Позже у парня зафиксировали сочетанную травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки.

Уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который в Екатеринбурге избил 12-летнего школьника за то, что он коверкал его фамилию, отправился за решетку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Суд назначил Павлу Кокушкину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняют в пресс-службе. История произошла в конце мая 2023 года, когда Кокушкин столкнулся в подъезде на Родонитовой с мальчиком. Тот вместе с одноклассником дразнили Павла за фамилию. В результате мужчина не выдержал и напал на подростка с кулаками. Позже у парня зафиксировали сочетанную травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки.