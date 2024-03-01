Свердловчанина, избившего парня коверкавшего его фамилию, отправили за решетку

Уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин, который в Екатеринбурге избил 12-летнего школьника за то, что он коверкал его фамилию, отправился за решетку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
«Суд назначил Павлу Кокушкину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняют в пресс-службе.
История произошла в конце мая 2023 года, когда Кокушкин столкнулся в подъезде на Родонитовой с мальчиком. Тот вместе с одноклассником дразнили Павла за фамилию. В результате мужчина не выдержал и напал на подростка с кулаками. Позже у парня зафиксировали сочетанную травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки.
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