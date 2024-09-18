ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную ВС РФ
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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу, stock
ВСУ попали в заранее подготовленный «огневой мешок» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную российскими военными. Украинские бойцы попали в так называемый «огневой мешок», в связи с чем подразделения Киева потеряли большое количество техники и солдат из числа личного состава. Об этом сообщил telegram-канал «МИГ России».

«Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — сообщают авторы канала, ссылаясь на военкоров. Те отмечают, что ВСУ попали в ловушку между приграничными населенными пунктами Новый Путь и Волфино в Курской области. Сообщение передает «Российская газета».

Как рассказывали в Минобороны РФ, украинские военные продолжают попытки прорваться вглубь российского региона. В частности, они хотят продвинуться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, однако эти попытки оканчиваются безуспешно, отмечали в ведомстве. Неделей ранее военкоры писали о начале масштабного контрнаступления ВС РФ на курском направлении.

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Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную российскими военными. Украинские бойцы попали в так называемый «огневой мешок», в связи с чем подразделения Киева потеряли большое количество техники и солдат из числа личного состава. Об этом сообщил telegram-канал «МИГ России». «Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — сообщают авторы канала, ссылаясь на военкоров. Те отмечают, что ВСУ попали в ловушку между приграничными населенными пунктами Новый Путь и Волфино в Курской области. Сообщение передает «Российская газета». Как рассказывали в Минобороны РФ, украинские военные продолжают попытки прорваться вглубь российского региона. В частности, они хотят продвинуться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, однако эти попытки оканчиваются безуспешно, отмечали в ведомстве. Неделей ранее военкоры писали о начале масштабного контрнаступления ВС РФ на курском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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