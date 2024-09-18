ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную российскими военными. Украинские бойцы попали в так называемый «огневой мешок», в связи с чем подразделения Киева потеряли большое количество техники и солдат из числа личного состава. Об этом сообщил telegram-канал «МИГ России».
«Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — сообщают авторы канала, ссылаясь на военкоров. Те отмечают, что ВСУ попали в ловушку между приграничными населенными пунктами Новый Путь и Волфино в Курской области. Сообщение передает «Российская газета».
Как рассказывали в Минобороны РФ, украинские военные продолжают попытки прорваться вглубь российского региона. В частности, они хотят продвинуться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, однако эти попытки оканчиваются безуспешно, отмечали в ведомстве. Неделей ранее военкоры писали о начале масштабного контрнаступления ВС РФ на курском направлении.
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