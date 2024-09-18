В мире Украина ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную ВС РФ 18 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + ВСУ попали в заранее подготовленный «огневой мешок» Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную российскими военными. Украинские бойцы попали в так называемый «огневой мешок», в связи с чем подразделения Киева потеряли большое количество техники и солдат из числа личного состава. Об этом сообщил telegram-канал «МИГ России». «Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — сообщают авторы канала, ссылаясь на военкоров. Те отмечают, что ВСУ попали в ловушку между приграничными населенными пунктами Новый Путь и Волфино в Курской области. Сообщение передает «Российская газета». Как рассказывали в Минобороны РФ, украинские военные продолжают попытки прорваться вглубь российского региона. В частности, они хотят продвинуться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, однако эти попытки оканчиваются безуспешно, отмечали в ведомстве. Неделей ранее военкоры писали о начале масштабного контрнаступления ВС РФ на курском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Солдаты ВСУ в Курской области попали в ловушку, организованную российскими военными. Украинские бойцы попали в так называемый «огневой мешок», в связи с чем подразделения Киева потеряли большое количество техники и солдат из числа личного состава. Об этом сообщил telegram-канал «МИГ России». «Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — сообщают авторы канала, ссылаясь на военкоров. Те отмечают, что ВСУ попали в ловушку между приграничными населенными пунктами Новый Путь и Волфино в Курской области. Сообщение передает «Российская газета». Как рассказывали в Минобороны РФ, украинские военные продолжают попытки прорваться вглубь российского региона. В частности, они хотят продвинуться к населенным пунктам Веселое и Медвежье, однако эти попытки оканчиваются безуспешно, отмечали в ведомстве. Неделей ранее военкоры писали о начале масштабного контрнаступления ВС РФ на курском направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям