Челябинского депутата-дебошира лишили мандата за поврежденный глаз коллеге

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата райсобрания Якова Чуксина лишили мандата из-за драки с коллегой Андреем Печниковым, которому он повредил глаз. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов района.
«В соответствии с нашим регламентом исключили из собрания депутатов Катав-Ивановского района Чуксина Якова Александровича. За это решение проголосовали девять депутатов в связи с решением суда об уголовном наказании Чуксина», — заявили URA.RU в собрании депутатов Катав-Ивановского района.
Ранее челябинского депутата Чуксина приговорили к ограничению свободы на один год и штрафу в 100 тысяч рублей. Народный избранник не сошелся во мнениях о качестве работы спикера собрания Александра Васильева с единороссом Андреем Печниковым. В ходе внутрипартийной дискуссии Печников назвал соратника «псом», а тот предложил ему «выйти» из зала заседаний.
Как утверждают следователи следственного отдела СКР по Усть-Катаву, в коридоре Чуксин нанес два удара в область лица. Этим он вызвал физическую боль и тупую травму правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика». Один из ударов пришелся в прооперированный глаз, из-за чего Печников частично утратил зрение.
В региональном отделении «Единой России» подчеркивают, что Чуксин не является членом партии и поэтому нет надобности принимать решение о его исключении из рядов «ЕР». Отмечается, что он лишь входил в состав фракции в собрании депутатов Катав-Ивановского района.
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