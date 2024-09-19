Челябинского депутата-дебошира лишили мандата за поврежденный глаз коллеге

В Челябинской области народного избранника Чуксина наказали за побои

20 сентября 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Большинство депутатов проголосовали за исключение Чуксина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата райсобрания Якова Чуксина лишили мандата из-за драки с коллегой Андреем Печниковым, которому он повредил глаз. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов района. «В соответствии с нашим регламентом исключили из собрания депутатов Катав-Ивановского района Чуксина Якова Александровича. За это решение проголосовали девять депутатов в связи с решением суда об уголовном наказании Чуксина», — заявили URA.RU в собрании депутатов Катав-Ивановского района. Ранее челябинского депутата Чуксина приговорили к ограничению свободы на один год и штрафу в 100 тысяч рублей. Народный избранник не сошелся во мнениях о качестве работы спикера собрания Александра Васильева с единороссом Андреем Печниковым. В ходе внутрипартийной дискуссии Печников назвал соратника «псом», а тот предложил ему «выйти» из зала заседаний. Как утверждают следователи следственного отдела СКР по Усть-Катаву, в коридоре Чуксин нанес два удара в область лица. Этим он вызвал физическую боль и тупую травму правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика». Один из ударов пришелся в прооперированный глаз, из-за чего Печников частично утратил зрение. В региональном отделении «Единой России» подчеркивают, что Чуксин не является членом партии и поэтому нет надобности принимать решение о его исключении из рядов «ЕР». Отмечается, что он лишь входил в состав фракции в собрании депутатов Катав-Ивановского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата райсобрания Якова Чуксина лишили мандата из-за драки с коллегой Андреем Печниковым, которому он повредил глаз. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов района. «В соответствии с нашим регламентом исключили из собрания депутатов Катав-Ивановского района Чуксина Якова Александровича. За это решение проголосовали девять депутатов в связи с решением суда об уголовном наказании Чуксина», — заявили URA.RU в собрании депутатов Катав-Ивановского района. Ранее челябинского депутата Чуксина приговорили к ограничению свободы на один год и штрафу в 100 тысяч рублей. Народный избранник не сошелся во мнениях о качестве работы спикера собрания Александра Васильева с единороссом Андреем Печниковым. В ходе внутрипартийной дискуссии Печников назвал соратника «псом», а тот предложил ему «выйти» из зала заседаний. Как утверждают следователи следственного отдела СКР по Усть-Катаву, в коридоре Чуксин нанес два удара в область лица. Этим он вызвал физическую боль и тупую травму правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика». Один из ударов пришелся в прооперированный глаз, из-за чего Печников частично утратил зрение. В региональном отделении «Единой России» подчеркивают, что Чуксин не является членом партии и поэтому нет надобности принимать решение о его исключении из рядов «ЕР». Отмечается, что он лишь входил в состав фракции в собрании депутатов Катав-Ивановского района.