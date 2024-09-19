19 сентября 2024

Челябинского депутата-дебошира лишили мандата за поврежденный глаз коллеге

В Челябинской области народного избранника Чуксина наказали за побои
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание областнои думы, папка с бумагами
Большинство депутатов проголосовали за исключение Чуксина Фото:

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата райсобрания Якова Чуксина лишили мандата из-за драки с коллегой Андреем Печниковым, которому он повредил глаз. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов района.

«В соответствии с нашим регламентом исключили из собрания депутатов Катав-Ивановского района Чуксина Якова Александровича. За это решение проголосовали девять депутатов в связи с решением суда об уголовном наказании Чуксина», — заявили URA.RU в собрании депутатов Катав-Ивановского района.

Ранее челябинского депутата Чуксина приговорили к ограничению свободы на один год и штрафу в 100 тысяч рублей. Народный избранник не сошелся во мнениях о качестве работы спикера собрания Александра Васильева с единороссом Андреем Печниковым. В ходе внутрипартийной дискуссии Печников назвал соратника «псом», а тот предложил ему «выйти» из зала заседаний.

Как утверждают следователи следственного отдела СКР по Усть-Катаву, в коридоре Чуксин нанес два удара в область лица. Этим он вызвал физическую боль и тупую травму правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика». Один из ударов пришелся в прооперированный глаз, из-за чего Печников частично утратил зрение.

В региональном отделении «Единой России» подчеркивают, что Чуксин не является членом партии и поэтому нет надобности принимать решение о его исключении из рядов «ЕР». Отмечается, что он лишь входил в состав фракции в собрании депутатов Катав-Ивановского района.

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В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата райсобрания Якова Чуксина лишили мандата из-за драки с коллегой Андреем Печниковым, которому он повредил глаз. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов района. «В соответствии с нашим регламентом исключили из собрания депутатов Катав-Ивановского района Чуксина Якова Александровича. За это решение проголосовали девять депутатов в связи с решением суда об уголовном наказании Чуксина», — заявили URA.RU в собрании депутатов Катав-Ивановского района. Ранее челябинского депутата Чуксина приговорили к ограничению свободы на один год и штрафу в 100 тысяч рублей. Народный избранник не сошелся во мнениях о качестве работы спикера собрания Александра Васильева с единороссом Андреем Печниковым. В ходе внутрипартийной дискуссии Печников назвал соратника «псом», а тот предложил ему «выйти» из зала заседаний. Как утверждают следователи следственного отдела СКР по Усть-Катаву, в коридоре Чуксин нанес два удара в область лица. Этим он вызвал физическую боль и тупую травму правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика». Один из ударов пришелся в прооперированный глаз, из-за чего Печников частично утратил зрение. В региональном отделении «Единой России» подчеркивают, что Чуксин не является членом партии и поэтому нет надобности принимать решение о его исключении из рядов «ЕР». Отмечается, что он лишь входил в состав фракции в собрании депутатов Катав-Ивановского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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