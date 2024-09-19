В ХМАО строительная компания оставила рабочих без зарплаты на пять месяцев

В ХМАО строительная компания задолжала сотрудникам более 28 миллионов рублей
Строительная компания ООО «СК-КМК» на полгода оставила рабочих без заплаты и задолжала им более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роструда по ХМАО на своем сайте.
«В ходе проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 81 сотрудником Общества на сумму 28 млн. 834 тыс. 118 рублей. Период задолженности составил 5 месяцев», — сообщает пресс-служба Роструда.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, руководитель обязан погасить задолженность в установленный срок. Материалы проверки переданы в следственные органы.
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