Польские военные обвинили Россию в психологической операции при наводнении

Польские военные выдвинули обвинения в адрес России, утверждая, что происходящее наводнение на юго-западе страны сопровождается «информационно-психологической операцией» со стороны РФ. Однако в заявлении не были представлены конкретные доказательства такой активности.
«В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией РФ», — заявили в Войсках защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши. Слова приводит РИА Новости.
Из-за аномальных осадков в Польше произошло масштабное наводнение. Реки вышли из берегов и затопили населенные пункты. В результате наводнения проводится эвакуация населения, сообщается о жертвах. Польский кабинет министров объявил о введении режима стихийного бедствия на пострадавших территориях.
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