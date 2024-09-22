22 сентября 2024

Польские военные обвинили Россию в психологической операции при наводнении

© Служба новостей «URA.RU»
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В Польше из-за осадков начались наводнения
В Польше из-за осадков начались наводнения Фото:

Польские военные выдвинули обвинения в адрес России, утверждая, что происходящее наводнение на юго-западе страны сопровождается «информационно-психологической операцией» со стороны РФ. Однако в заявлении не были представлены конкретные доказательства такой активности.

«В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией РФ», — заявили в Войсках защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши. Слова приводит РИА Новости.

Из-за аномальных осадков в Польше произошло масштабное наводнение. Реки вышли из берегов и затопили населенные пункты. В результате наводнения проводится эвакуация населения, сообщается о жертвах. Польский кабинет министров объявил о введении режима стихийного бедствия на пострадавших территориях.

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Польские военные выдвинули обвинения в адрес России, утверждая, что происходящее наводнение на юго-западе страны сопровождается «информационно-психологической операцией» со стороны РФ. Однако в заявлении не были представлены конкретные доказательства такой активности. «В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией РФ», — заявили в Войсках защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши. Слова приводит РИА Новости. Из-за аномальных осадков в Польше произошло масштабное наводнение. Реки вышли из берегов и затопили населенные пункты. В результате наводнения проводится эвакуация населения, сообщается о жертвах. Польский кабинет министров объявил о введении режима стихийного бедствия на пострадавших территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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