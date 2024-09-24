В Кремле предпочли не раскрывать детали саммита БРИКС в Казани

Песков заявил, что подготовка к саммиту БРИКС почти завершена
Подготовка к саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии, однако Кремль предпочел не раскрывать детали программы мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит имеет международный масштаб и включает многостороннюю работу, особенно когда речь идет о вовлечении третьих стран.
«Детали программы мы предпочитаем не говорить. Идет многосторонняя работа. Тем более когда [она] касается третьих стран. Они [третьи страны] должны быть первоисточниками», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Саммит пройдет в Казани 22—24 октября.
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