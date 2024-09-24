В Кремле предпочли не раскрывать детали саммита БРИКС в Казани

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что подготовка к саммиту БРИКС почти завершена Фото:

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии, однако Кремль предпочел не раскрывать детали программы мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит имеет международный масштаб и включает многостороннюю работу, особенно когда речь идет о вовлечении третьих стран.

«Детали программы мы предпочитаем не говорить. Идет многосторонняя работа. Тем более когда [она] касается третьих стран. Они [третьи страны] должны быть первоисточниками», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Саммит пройдет в Казани 22—24 октября.

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Подготовка к саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии, однако Кремль предпочел не раскрывать детали программы мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит имеет международный масштаб и включает многостороннюю работу, особенно когда речь идет о вовлечении третьих стран. «Детали программы мы предпочитаем не говорить. Идет многосторонняя работа. Тем более когда [она] касается третьих стран. Они [третьи страны] должны быть первоисточниками», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Саммит пройдет в Казани 22—24 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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