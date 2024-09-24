Политика В Кремле предпочли не раскрывать детали саммита БРИКС в Казани 24 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Песков заявил, что подготовка к саммиту БРИКС почти завершена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подготовка к саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии, однако Кремль предпочел не раскрывать детали программы мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит имеет международный масштаб и включает многостороннюю работу, особенно когда речь идет о вовлечении третьих стран. «Детали программы мы предпочитаем не говорить. Идет многосторонняя работа. Тем более когда [она] касается третьих стран. Они [третьи страны] должны быть первоисточниками», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Саммит пройдет в Казани 22—24 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Подготовка к саммиту БРИКС в Казани находится на завершающей стадии, однако Кремль предпочел не раскрывать детали программы мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что саммит имеет международный масштаб и включает многостороннюю работу, особенно когда речь идет о вовлечении третьих стран. «Детали программы мы предпочитаем не говорить. Идет многосторонняя работа. Тем более когда [она] касается третьих стран. Они [третьи страны] должны быть первоисточниками», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Саммит пройдет в Казани 22—24 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям