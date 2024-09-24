В Кремле раскрыли URA.RU отношение к иску Украины по Крымскому мосту в суд Гааги

В Кремле отреагировали на старт судебного процесса по иску Украины к России с требованием демонтировать Крымский мост. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция РФ относительно любой инфраструктуры России является превалирующей.
«Я бы воздержался от комментариев, потому что наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации понята абсолютно. Эта позиция является для нас превалирующей», — заявил Песков.
Международный арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины к России о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Представитель Киева заявил, что требование Украины — заставить Россию демонтировать Крымский мост и прекратить «незаконные действия в Черном и Азовском морях». Кроме того, в иске заявляется о нарушении РФ экологических требований при строительстве моста. Это разбирательство было инициировано Украиной еще в 2016 году.
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