В Кремле раскрыли URA.RU отношение к иску Украины по Крымскому мосту в суд Гааги

Кремль отреагировал на иск Украины по Крымскому мосту, поданный в суд в Гааге
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отреагировали на требование Киева демонтировать Крымский мост
В Кремле отреагировали на требование Киева демонтировать Крымский мост Фото:

В Кремле отреагировали на старт судебного процесса по иску Украины к России с требованием демонтировать Крымский мост. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция РФ относительно любой инфраструктуры России является превалирующей.

«Я бы воздержался от комментариев, потому что наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации понята абсолютно. Эта позиция является для нас превалирующей», — заявил Песков.

Международный арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины к России о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Представитель Киева заявил, что требование Украины — заставить Россию демонтировать Крымский мост и прекратить «незаконные действия в Черном и Азовском морях». Кроме того, в иске заявляется о нарушении РФ экологических требований при строительстве моста. Это разбирательство было инициировано Украиной еще в 2016 году.

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В Кремле отреагировали на старт судебного процесса по иску Украины к России с требованием демонтировать Крымский мост. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция РФ относительно любой инфраструктуры России является превалирующей. «Я бы воздержался от комментариев, потому что наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации понята абсолютно. Эта позиция является для нас превалирующей», — заявил Песков. Международный арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины к России о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Представитель Киева заявил, что требование Украины — заставить Россию демонтировать Крымский мост и прекратить «незаконные действия в Черном и Азовском морях». Кроме того, в иске заявляется о нарушении РФ экологических требований при строительстве моста. Это разбирательство было инициировано Украиной еще в 2016 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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