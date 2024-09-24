Песков заявил об отсутствии интереса к выборам президента США

Песков: выборы президента США — дело американских избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что президентские выборы в США не являются приоритетом и номером один для РФ Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента в США являются внутренним делом страны и не представляют приоритета для России. Это утверждение было сделано в ответ на вопрос о возможных предпочтениях Кремля в ходе американской избирательной кампании.

«Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, своей повесткой дня. Это вопрос американских избирателей. Политическая борьба очень жесткая», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента в США являются внутренним делом страны и не представляют приоритета для России. Это утверждение было сделано в ответ на вопрос о возможных предпочтениях Кремля в ходе американской избирательной кампании. «Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, своей повесткой дня. Это вопрос американских избирателей. Политическая борьба очень жесткая», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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