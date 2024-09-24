Политика Песков заявил об отсутствии интереса к выборам президента США Песков: выборы президента США — дело американских избирателей 24 сентября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 + Песков заявил, что президентские выборы в США не являются приоритетом и номером один для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента в США являются внутренним делом страны и не представляют приоритета для России. Это утверждение было сделано в ответ на вопрос о возможных предпочтениях Кремля в ходе американской избирательной кампании. «Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, своей повесткой дня. Это вопрос американских избирателей. Политическая борьба очень жесткая», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента в США являются внутренним делом страны и не представляют приоритета для России. Это утверждение было сделано в ответ на вопрос о возможных предпочтениях Кремля в ходе американской избирательной кампании. «Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, своей повесткой дня. Это вопрос американских избирателей. Политическая борьба очень жесткая», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям