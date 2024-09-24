Песков заявил об отсутствии интереса к выборам президента США

Песков заявил, что президентские выборы в США не являются приоритетом и номером один для РФ
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента в США являются внутренним делом страны и не представляют приоритета для России. Это утверждение было сделано в ответ на вопрос о возможных предпочтениях Кремля в ходе американской избирательной кампании.
«Нет, это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, своей повесткой дня. Это вопрос американских избирателей. Политическая борьба очень жесткая», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.
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