Песков: Кремль не считает возможным вмешиваться в работу СМИ

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ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что вмешивать в работу СМИ принято на Западе Фото:

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил позицию Кремля о недопустимости вмешательства в работу средств массовой информации. Это заявление было сделано в ответ на вопрос почему Владимир Путин не дает указаний российским СМИ.

«Мы не считаем возможным вмешиваться в редакционную политику. Это удел западных коллег ваших», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что на Западе СМИ работают под прессингом своих властей и кураторов, в отличие от российских, к редакционной политике которых Кремль относится с уважением.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил позицию Кремля о недопустимости вмешательства в работу средств массовой информации. Это заявление было сделано в ответ на вопрос почему Владимир Путин не дает указаний российским СМИ. «Мы не считаем возможным вмешиваться в редакционную политику. Это удел западных коллег ваших», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что на Западе СМИ работают под прессингом своих властей и кураторов, в отличие от российских, к редакционной политике которых Кремль относится с уважением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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