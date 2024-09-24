Песков: Кремль не считает возможным вмешиваться в работу СМИ

Песков заявил, что вмешивать в работу СМИ принято на Западе
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил позицию Кремля о недопустимости вмешательства в работу средств массовой информации. Это заявление было сделано в ответ на вопрос почему Владимир Путин не дает указаний российским СМИ.
«Мы не считаем возможным вмешиваться в редакционную политику. Это удел западных коллег ваших», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что на Западе СМИ работают под прессингом своих властей и кураторов, в отличие от российских, к редакционной политике которых Кремль относится с уважением.
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