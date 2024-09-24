Политика Песков напомнил позицию Путина по ядерному оружию 24 сентября 2024 в 14:16 Размер текста - 17 + Песков заявил, что позиция Путина по использованию страной ядерного оружия была изложена им на ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина по использованию ядерного оружия. Так, оно будет применено только в случае угрозы территориальной целостности или суверенитету страны. Новость по теме «Может, без меня зададите жару»: Путин выдвинул ультиматум Украине и высказался о ядерной войне «Перечитайте заявление президента по этому поводу, которое он сделал в Санкт-Петербурге. Там весьма доступно изложена позиция Россия», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обозначил позицию страны по вопросу использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что РФ рассматривает применение ядерного арсенала только в исключительных случаях, которые пока не наступили и не использует ядерный потенциал как инструмент угрозы или принуждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина по использованию ядерного оружия. Так, оно будет применено только в случае угрозы территориальной целостности или суверенитету страны. «Перечитайте заявление президента по этому поводу, которое он сделал в Санкт-Петербурге. Там весьма доступно изложена позиция Россия», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обозначил позицию страны по вопросу использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что РФ рассматривает применение ядерного арсенала только в исключительных случаях, которые пока не наступили и не использует ядерный потенциал как инструмент угрозы или принуждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям