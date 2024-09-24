Песков напомнил позицию Путина по ядерному оружию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина по использованию ядерного оружия. Так, оно будет применено только в случае угрозы территориальной целостности или суверенитету страны.
«Перечитайте заявление президента по этому поводу, которое он сделал в Санкт-Петербурге. Там весьма доступно изложена позиция Россия», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.
Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обозначил позицию страны по вопросу использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что РФ рассматривает применение ядерного арсенала только в исключительных случаях, которые пока не наступили и не использует ядерный потенциал как инструмент угрозы или принуждения.
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