Песков напомнил позицию Путина по ядерному оружию

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что позиция Путина по использованию страной ядерного оружия была изложена им на ПМЭФ Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина по использованию ядерного оружия. Так, оно будет применено только в случае угрозы территориальной целостности или суверенитету страны.

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«Перечитайте заявление президента по этому поводу, которое он сделал в Санкт-Петербурге. Там весьма доступно изложена позиция Россия», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.

Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обозначил позицию страны по вопросу использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что РФ рассматривает применение ядерного арсенала только в исключительных случаях, которые пока не наступили и не использует ядерный потенциал как инструмент угрозы или принуждения.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина по использованию ядерного оружия. Так, оно будет применено только в случае угрозы территориальной целостности или суверенитету страны. «Перечитайте заявление президента по этому поводу, которое он сделал в Санкт-Петербурге. Там весьма доступно изложена позиция Россия», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обозначил позицию страны по вопросу использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что РФ рассматривает применение ядерного арсенала только в исключительных случаях, которые пока не наступили и не использует ядерный потенциал как инструмент угрозы или принуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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