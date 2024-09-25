В Екатеринбурге пройдет Уральская креативная неделя

У свердловской молодежи появится свой бренд и логотип Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет Уральская креативная неделя, где молодые люди внесут свой вклад в создание визуальной концепции бренда «Молодежь Свердловской области». Об этом URA.RU рассказали представители Дома молодежи — основного организатора мероприятия.

Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет могут предложить идеи для логотипа и слогана бренда, отправив рисунок или описание своей концепции. Заявки принимаются до 10 октября, а лучшие работы отберут для дальнейшей разработки.

Затем на Уральской креативной неделе студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета в ходе хакатона превратят идеи в полноценные дизайн-проекты. Финалом станет открытое голосование за лучший вариант, который ляжет в основу брендбука «Молодежь Свердловской области».

Уральская креативная неделя пройдет 17—24 октября. Следить за новостями проекта можно в группе Уральской креативной недели во «ВКонтакте».

Уральская креативная неделя проводится при поддержке регионального минобра и Росмолодежи. Мероприятие пройдет в рамках программы «Регион для молодых», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.

Предоставлено URA.RU Домом молодежи