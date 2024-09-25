25 сентября 2024

В школах Екатеринбурга продлили карантин из-за вспышки вируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 26 на улице Шаманова. Екатеринбург, академический район, школьное образование, школа 16
Рост заболеваемости зафиксировали в школах №16 и №19 Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга в школах №16 и №19 продлили карантин из-за роста заболеваемости пневмонией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В школе №16 карантин продлен до 3 октября, а в учреждении №19 — до 6 октября в связи с растущими случаями заболевания», — следует из сообщения. Отмечается, что на 25 сентября во всех школах города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках.

Учебные заведения в Академическом районе вывели на дистант еще 18 сентября. Под карантин попали школы №16, 19, 23, 79 и №181. Тогда было выявлено 47 заболевших пневмонией. За последний месяц в Екатеринбурге на карантин закрыли почти 200 классов в 93 школах.

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В Академическом районе Екатеринбурга в школах №16 и №19 продлили карантин из-за роста заболеваемости пневмонией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В школе №16 карантин продлен до 3 октября, а в учреждении №19 — до 6 октября в связи с растущими случаями заболевания», — следует из сообщения. Отмечается, что на 25 сентября во всех школах города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках. Учебные заведения в Академическом районе вывели на дистант еще 18 сентября. Под карантин попали школы №16, 19, 23, 79 и №181. Тогда было выявлено 47 заболевших пневмонией. За последний месяц в Екатеринбурге на карантин закрыли почти 200 классов в 93 школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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