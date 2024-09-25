В школах Екатеринбурга продлили карантин из-за вспышки вируса

26 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Рост заболеваемости зафиксировали в школах №16 и №19 Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга в школах №16 и №19 продлили карантин из-за роста заболеваемости пневмонией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В школе №16 карантин продлен до 3 октября, а в учреждении №19 — до 6 октября в связи с растущими случаями заболевания», — следует из сообщения. Отмечается, что на 25 сентября во всех школах города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках. Учебные заведения в Академическом районе вывели на дистант еще 18 сентября. Под карантин попали школы №16, 19, 23, 79 и №181. Тогда было выявлено 47 заболевших пневмонией. За последний месяц в Екатеринбурге на карантин закрыли почти 200 классов в 93 школах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга в школах №16 и №19 продлили карантин из-за роста заболеваемости пневмонией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В школе №16 карантин продлен до 3 октября, а в учреждении №19 — до 6 октября в связи с растущими случаями заболевания», — следует из сообщения. Отмечается, что на 25 сентября во всех школах города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках. Учебные заведения в Академическом районе вывели на дистант еще 18 сентября. Под карантин попали школы №16, 19, 23, 79 и №181. Тогда было выявлено 47 заболевших пневмонией. За последний месяц в Екатеринбурге на карантин закрыли почти 200 классов в 93 школах.