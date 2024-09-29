В Петербурге школьник выстрелил в девочку из сигнального пистолета. Видео

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После нападения девочку Алину госпитализировали с ожогом первой степени
После нападения девочку Алину госпитализировали с ожогом первой степени Фото:

Парень выстрелил в восьмиклассницу Алину из сигнального пистолета в петербуржском ТЦ «Атмосфера». Он скрылся с места происшествия, а девочку госпитализировали с ожогами. 

«В Питере парень выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета в зоне фуд-корта в ТЦ „Атмосфера“», — сообщили в telegram-канале Shot, опубликовав кадры с камеры наблюдения. Алина находилась в компании, обедавшей за одним из столов на фудкорте. Раздался выстрел, девочка прикрыла лицо, но получила ожог левого предплечья первой степени. Сейчас она находится на амбулаторном лечении. Стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

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Парень выстрелил в восьмиклассницу Алину из сигнального пистолета в петербуржском ТЦ «Атмосфера». Он скрылся с места происшествия, а девочку госпитализировали с ожогами.  «В Питере парень выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета в зоне фуд-корта в ТЦ „Атмосфера“», — сообщили в telegram-канале Shot, опубликовав кадры с камеры наблюдения. Алина находилась в компании, обедавшей за одним из столов на фудкорте. Раздался выстрел, девочка прикрыла лицо, но получила ожог левого предплечья первой степени. Сейчас она находится на амбулаторном лечении. Стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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