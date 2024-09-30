Бывший пермский министр трудоустроился в фирму экс-депутата

Бывший министр спорта Пермского края Олег Глызин трудоустроился в компанию «Инвест-Инжиниринг». Ее владельцем является экс-депутат заксобрания региона Сергей Прохоров.
«Экс-глава регионального минспорта и экс-руководитель спорткомплекса „Прикамье“ Олег Глызин трудоустроился в компанию „Инвест-Инжиниринг“ бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Прикамья Сергея Прохорова. Глызин 23 сентября был назначен директором ООО „Инвест-Инжиниринг“. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».
Олег Глызин являлся министром физической культуры и спорта Пермского края в 2017–2018 годах. В начале 2022 года он возглавил спорткомплекс «Прикамье» в Кировском районе Перми. В сентябре 2024 года на этой должности его сменила Вера Онькова. Единственным собственником ООО «Инвест-Инжиниринг» является пермский предприниматель Сергей Прохоров. Он также контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области.
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