30 сентября 2024

Бывший пермский министр трудоустроился в фирму экс-депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Глызин решил заняться коммерческой деятельностью
Олег Глызин решил заняться коммерческой деятельностью Фото:

Бывший министр спорта Пермского края Олег Глызин трудоустроился в компанию «Инвест-Инжиниринг». Ее владельцем является экс-депутат заксобрания региона Сергей Прохоров.

«Экс-глава регионального минспорта и экс-руководитель спорткомплекса „Прикамье“ Олег Глызин трудоустроился в компанию „Инвест-Инжиниринг“ бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Прикамья Сергея Прохорова. Глызин 23 сентября был назначен директором ООО „Инвест-Инжиниринг“. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».

Олег Глызин являлся министром физической культуры и спорта Пермского края в 2017–2018 годах. В начале 2022 года он возглавил спорткомплекс «Прикамье» в Кировском районе Перми. В сентябре 2024 года на этой должности его сменила Вера Онькова. Единственным собственником ООО «Инвест-Инжиниринг» является пермский предприниматель Сергей Прохоров. Он также контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области.

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Бывший министр спорта Пермского края Олег Глызин трудоустроился в компанию «Инвест-Инжиниринг». Ее владельцем является экс-депутат заксобрания региона Сергей Прохоров. «Экс-глава регионального минспорта и экс-руководитель спорткомплекса „Прикамье“ Олег Глызин трудоустроился в компанию „Инвест-Инжиниринг“ бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Прикамья Сергея Прохорова. Глызин 23 сентября был назначен директором ООО „Инвест-Инжиниринг“. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». Олег Глызин являлся министром физической культуры и спорта Пермского края в 2017–2018 годах. В начале 2022 года он возглавил спорткомплекс «Прикамье» в Кировском районе Перми. В сентябре 2024 года на этой должности его сменила Вера Онькова. Единственным собственником ООО «Инвест-Инжиниринг» является пермский предприниматель Сергей Прохоров. Он также контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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