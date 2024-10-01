Задержанный ФСБ бывший вице-мэр Челябинска Репринцев вновь обжаловал срок в СИЗО

02 октября 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в получении 10-миллионной взятки, вновь неудачно обжаловал свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, он остался под стражей до середины октября. «Суд рассмотрел жалобу адвоката на постановление Центрального райсуда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября в отношении Сергея Репринцева, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Это уже вторая безуспешная попытка Репринцева выйти из СИЗО. Адвокат продолжает работать над смягчением своему подзащитному меры пресечения на более мягкую. Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в начале июля. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупных размерах. У следствия есть данные, что бывший вице-мэр областного центра в период с 2017 по 2019 годы получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе областного центра. Предварительно, посредником выступил бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Именно в его телефоне нашли компромат на Репринцева. По слухам, также Паутов дал силовикам и другие показания, которые легли в основу нового уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра. Сейчас Паутов собирается на СВО. Следствие выдало ему на это разрешение. По неподтвержденной информации, вместе с ним на фронт собрался и Репринцев.