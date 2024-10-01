В Челябинске на территории клуба «Шершни» 4 октября отметят День пожилого человека. В рамках мероприятия проведут викторину по советским фильмам. Вечер закончится дискотекой, сообщили 2 октября в пресс-службе управления культуры областного центра.
«Клуб „Шершни“ приглашает бабушек и дедушек на киновечер, который состоится 4 октября в 17:00. Вас ждут: квиз по известным кинокадрам, подарки и дискотека под любимые песни», — говорится в сообщении.
Откроет праздник викторина о любимых советских фильмах, подготовленная библиотекой №29. Далее пройдет интерактив «Фильмы нашей молодости». В 18:40 стартуют танцы для пенсионеров.
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