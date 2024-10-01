01 октября 2024

В Челябинске для пенсионеров проведут дискотеку и квиз по фильмам. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискотека для людей серебряного возраста завершит мероприятие
Дискотека для людей серебряного возраста завершит мероприятие Фото:

В Челябинске на территории клуба «Шершни» 4 октября отметят День пожилого человека. В рамках мероприятия проведут викторину по советским фильмам. Вечер закончится дискотекой, сообщили 2 октября в пресс-службе управления культуры областного центра.

«Клуб „Шершни“ приглашает бабушек и дедушек на киновечер, который состоится 4 октября в 17:00. Вас ждут: квиз по известным кинокадрам, подарки и дискотека под любимые песни», — говорится в сообщении.

Откроет праздник викторина о любимых советских фильмах, подготовленная библиотекой №29. Далее пройдет интерактив «Фильмы нашей молодости». В 18:40 стартуют танцы для пенсионеров.

Мероприятие могут посетить не только пенсионеры, но и их дети, а также внуки
Мероприятие могут посетить не только пенсионеры, но и их дети, а также внуки
Фото:

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В Челябинске на территории клуба «Шершни» 4 октября отметят День пожилого человека. В рамках мероприятия проведут викторину по советским фильмам. Вечер закончится дискотекой, сообщили 2 октября в пресс-службе управления культуры областного центра. «Клуб „Шершни“ приглашает бабушек и дедушек на киновечер, который состоится 4 октября в 17:00. Вас ждут: квиз по известным кинокадрам, подарки и дискотека под любимые песни», — говорится в сообщении. Откроет праздник викторина о любимых советских фильмах, подготовленная библиотекой №29. Далее пройдет интерактив «Фильмы нашей молодости». В 18:40 стартуют танцы для пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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