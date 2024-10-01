01 октября 2024

ЧЭМК запустил пять автобусных маршрутов для доставки персонала в цеха

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До проходной сотрудников доставляет транспорт предприятия
До проходной сотрудников доставляет транспорт предприятия Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) начали работу пять автобусных маршрутов по доставке сотрудников на работу в цеха. Как заявили в пресс-службе предприятия, транспорт курсирует по Челябинску, доезжает до Аргаяшского и Красноармейского районов.

«На ЧЭМК решили проблему с транспортной доступностью, запустив до территории завода пять автобусных маршрутов. Членов трудового коллектива в настоящее время до проходных привозят и забирают после окончания рабочей смены комфортабельные, вместительные автобусы», — рассказали на комбинате.

В салонах по 30 и 60 мест. Отправляется транспорт с улицы Чичерина, от поселка Чурилово со следованием по точкам Тракторозаводского района, с перекрестка Свердловского и Комсомольского проспектов. Организованы по четыре утренних и вечерних рейса.

Инвестиции в обеспечение транспортной доступности составили 40 млн рублей. Гендиректор Анатолий Бровко отметил, что решение социальных вопросов является элементом политики привлечения кадров на предприятия.

В феврале ЧЭМК после национализации перешел в руки государства. Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ. Причинами названы нарушения, допущенные в ходе приватизации компании. В судах продолжаются споры с бывшими владельцами предприятия, семьей Антиповых. Также государственными стали активы агрохолдинга «Ариант» семьи Аристовых, которая до 2020 года выступала партнером по бизнесу ЧЭМК.

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На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) начали работу пять автобусных маршрутов по доставке сотрудников на работу в цеха. Как заявили в пресс-службе предприятия, транспорт курсирует по Челябинску, доезжает до Аргаяшского и Красноармейского районов. «На ЧЭМК решили проблему с транспортной доступностью, запустив до территории завода пять автобусных маршрутов. Членов трудового коллектива в настоящее время до проходных привозят и забирают после окончания рабочей смены комфортабельные, вместительные автобусы», — рассказали на комбинате. В салонах по 30 и 60 мест. Отправляется транспорт с улицы Чичерина, от поселка Чурилово со следованием по точкам Тракторозаводского района, с перекрестка Свердловского и Комсомольского проспектов. Организованы по четыре утренних и вечерних рейса. Инвестиции в обеспечение транспортной доступности составили 40 млн рублей. Гендиректор Анатолий Бровко отметил, что решение социальных вопросов является элементом политики привлечения кадров на предприятия. В феврале ЧЭМК после национализации перешел в руки государства. Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ. Причинами названы нарушения, допущенные в ходе приватизации компании. В судах продолжаются споры с бывшими владельцами предприятия, семьей Антиповых. Также государственными стали активы агрохолдинга «Ариант» семьи Аристовых, которая до 2020 года выступала партнером по бизнесу ЧЭМК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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