Трассу М-5 под Челябинском будут закрывать из-за взрывных работ каждую неделю

02 октября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Работы связаны с расширением дорожного полотна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области в октябре и ноябре будут перекрывать на пять часов каждую неделю из-за буровзрывных работ. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск будет осуществляться прекращение движения транспортных средств на участке с 1565 по 1576 километр. Прекращение будет каждый вторник либо четверг с 9:00 до 14:00 часов с 2 октября по 1 декабря», — сообщили в пресс-службе управления дороги. Участок проведения работ находится в Ашинском районе, западнее города Сим. В пресс-службе о возможности объезда места закрытия трассы не сообщили. По данным «Яндекс карт», такая возможность существует через Миньяр и Ашу. Также есть возможность не планировать маршрут на закрытом участке трассы во время проведения работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области в октябре и ноябре будут перекрывать на пять часов каждую неделю из-за буровзрывных работ. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск будет осуществляться прекращение движения транспортных средств на участке с 1565 по 1576 километр. Прекращение будет каждый вторник либо четверг с 9:00 до 14:00 часов с 2 октября по 1 декабря», — сообщили в пресс-службе управления дороги. Участок проведения работ находится в Ашинском районе, западнее города Сим. В пресс-службе о возможности объезда места закрытия трассы не сообщили. По данным «Яндекс карт», такая возможность существует через Миньяр и Ашу. Также есть возможность не планировать маршрут на закрытом участке трассы во время проведения работ.