01 октября 2024

Трассу М-5 под Челябинском будут закрывать из-за взрывных работ каждую неделю

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , большегруз, фура, дальнобойщик, м5, трасса м5, южный урал, м-5, автодорога
Работы связаны с расширением дорожного полотна Фото:

Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области в октябре и ноябре будут перекрывать на пять часов каждую неделю из-за буровзрывных работ. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением буровзрывных работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск будет осуществляться прекращение движения транспортных средств на участке с 1565 по 1576 километр. Прекращение будет каждый вторник либо четверг с 9:00 до 14:00 часов с 2 октября по 1 декабря», — сообщили в пресс-службе управления дороги.

Участок проведения работ находится в Ашинском районе, западнее города Сим. В пресс-службе о возможности объезда места закрытия трассы не сообщили. По данным «Яндекс карт», такая возможность существует через Миньяр и Ашу. Также есть возможность не планировать маршрут на закрытом участке трассы во время проведения работ.

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Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области в октябре и ноябре будут перекрывать на пять часов каждую неделю из-за буровзрывных работ. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск будет осуществляться прекращение движения транспортных средств на участке с 1565 по 1576 километр. Прекращение будет каждый вторник либо четверг с 9:00 до 14:00 часов с 2 октября по 1 декабря», — сообщили в пресс-службе управления дороги. Участок проведения работ находится в Ашинском районе, западнее города Сим. В пресс-службе о возможности объезда места закрытия трассы не сообщили. По данным «Яндекс карт», такая возможность существует через Миньяр и Ашу. Также есть возможность не планировать маршрут на закрытом участке трассы во время проведения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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