Челябинским бойцам СВО пересчитают налоги за два года

02 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Налоги будут пересчитаны за минувшие 2022 и 2023 годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинским участникам СВО и членам их семей произведут перерасчет налогов на имущество физлиц за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области. «С августа 2024 года в Налоговый кодекс внесены изменения, касающиеся льгот участникам СВО и членам их семей. Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одной комнаты и одного гаража», — сообщила начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Татьяна Полохина в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Информация для предоставления льгот в беззаявительном порядке поступит в налоговые службы с федерального уровня. Сразу после этого будут произведены перерасчеты налогов за 2022 и 2023 годы, исходя из периода нахождения на СВО. Кроме того, можно обратиться с заявлением о проведении перерасчета самостоятельно. Так, правом на получение льготы на оплату транспортного налога за 2023 год воспользовались уже 2,5 тысячи участников СВО. Представители налоговой службы отметили, что жители региона уже начали получать уведомления о начислении налогов в личном кабинете налоговой службы либо портала Госуслуг. Всего в текущем году подготовлено порядка одного миллиона 400 тысяч налоговых уведомлений. При этом только за последний год на Госуслугах на 100 тысяч человек увеличилось количество пользователей, заполнивших соответствующие документы для того, чтобы видеть уведомления от налоговой. Оплатить квитанции необходимо до 2 декабря текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинским участникам СВО и членам их семей произведут перерасчет налогов на имущество физлиц за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области. «С августа 2024 года в Налоговый кодекс внесены изменения, касающиеся льгот участникам СВО и членам их семей. Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одной комнаты и одного гаража», — сообщила начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Татьяна Полохина в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Информация для предоставления льгот в беззаявительном порядке поступит в налоговые службы с федерального уровня. Сразу после этого будут произведены перерасчеты налогов за 2022 и 2023 годы, исходя из периода нахождения на СВО. Кроме того, можно обратиться с заявлением о проведении перерасчета самостоятельно. Так, правом на получение льготы на оплату транспортного налога за 2023 год воспользовались уже 2,5 тысячи участников СВО. Представители налоговой службы отметили, что жители региона уже начали получать уведомления о начислении налогов в личном кабинете налоговой службы либо портала Госуслуг. Всего в текущем году подготовлено порядка одного миллиона 400 тысяч налоговых уведомлений. При этом только за последний год на Госуслугах на 100 тысяч человек увеличилось количество пользователей, заполнивших соответствующие документы для того, чтобы видеть уведомления от налоговой. Оплатить квитанции необходимо до 2 декабря текущего года.