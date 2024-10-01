На трассе М-5 на подъезде к Челябинску ожидается пробка из-за ремонта моста

02 октября 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Трасса отличается высокой интенсивностью движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 из-за ремонта моста 2 октября ожидается затруднение движения в сторону Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «С 10 до 17 часов 2 октября в районе поселка Тимирязевский на 1826 км автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска будет проводиться ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Лобановка. На время ремонта будет организовано движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обычно движение на этом участке дороги осуществляется по двум полосам, при этом его интенсивность крайне высока. Сужение может вызвать затруднение движения, заторы и пробки. В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать это обстоятельство при планировании маршрута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 из-за ремонта моста 2 октября ожидается затруднение движения в сторону Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «С 10 до 17 часов 2 октября в районе поселка Тимирязевский на 1826 км автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска будет проводиться ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Лобановка. На время ремонта будет организовано движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обычно движение на этом участке дороги осуществляется по двум полосам, при этом его интенсивность крайне высока. Сужение может вызвать затруднение движения, заторы и пробки. В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.