01 октября 2024

На трассе М-5 на подъезде к Челябинску ожидается пробка из-за ремонта моста

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, южный урал, автодорога
Трасса отличается высокой интенсивностью движения Фото:

На трассе М-5 из-за ремонта моста 2 октября ожидается затруднение движения в сторону Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«С 10 до 17 часов 2 октября в районе поселка Тимирязевский на 1826 км автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска будет проводиться ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Лобановка. На время ремонта будет организовано движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обычно движение на этом участке дороги осуществляется по двум полосам, при этом его интенсивность крайне высока. Сужение может вызвать затруднение движения, заторы и пробки. В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.

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На трассе М-5 из-за ремонта моста 2 октября ожидается затруднение движения в сторону Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «С 10 до 17 часов 2 октября в районе поселка Тимирязевский на 1826 км автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска будет проводиться ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Лобановка. На время ремонта будет организовано движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обычно движение на этом участке дороги осуществляется по двум полосам, при этом его интенсивность крайне высока. Сужение может вызвать затруднение движения, заторы и пробки. В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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