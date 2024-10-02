Власти выставят на торги крупный участок под КРТ в Челябинске. Карта

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Площадь территории, предназначенной под КРТ, составит 7,5 гектаров
Площадь территории, предназначенной под КРТ, составит 7,5 гектаров Фото:

Мэрия Челябинска продаст с торгов крупный участок под комплексное развитие территории (КРТ) в Курчатовском районе в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого. Площадь территории составит 7,48 гектаров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе города Челябинска общей площадью 7,48 гектаров. КРТ в Курчатовском районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки», — сообщается на сайте.

Как отмечается в документации, застройщик должен будет возвести нежилую застройку на территории за семь лет. Общая площадь застройки при этом составит не менее 104 тысяч 700 квадратных метров. Конкретные параметры объектов капитального строительства при строительстве объектов будут определены в ходе разработки документации.

Фрагмент публичной кадастровой карты с отображением границ КРТ нежилой застройки
Фрагмент публичной кадастровой карты с отображением границ КРТ нежилой застройки
Фото:

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Мэрия Челябинска продаст с торгов крупный участок под комплексное развитие территории (КРТ) в Курчатовском районе в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого. Площадь территории составит 7,48 гектаров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе города Челябинска общей площадью 7,48 гектаров. КРТ в Курчатовском районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки», — сообщается на сайте. Как отмечается в документации, застройщик должен будет возвести нежилую застройку на территории за семь лет. Общая площадь застройки при этом составит не менее 104 тысяч 700 квадратных метров. Конкретные параметры объектов капитального строительства при строительстве объектов будут определены в ходе разработки документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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