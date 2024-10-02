Челябинская прокуратура инициировала проверку по обрушению стены дома

02 октября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит информацию по обрушению стены ветхого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области инициировала проверку информации об обрушении стены аварийного дома в Карталинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации об обрушении стены дома №1 по улице Степной в поселке Знойный Карталинского района. Карталинская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления, управляющей компании», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка находится под контролем областного ведомства. Ранее жители ветхого дома показали на видео обрушение стены. Для того, чтобы перезимовать, они подперли выпадающую стенку досками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку информации об обрушении стены аварийного дома в Карталинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации об обрушении стены дома №1 по улице Степной в поселке Знойный Карталинского района. Карталинская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления, управляющей компании», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка находится под контролем областного ведомства. Ранее жители ветхого дома показали на видео обрушение стены. Для того, чтобы перезимовать, они подперли выпадающую стенку досками.