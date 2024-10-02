В Екатеринбурге перекрыли главные улицы из-за пожара в музкомедии

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Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина на пересечении с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, пробка, регулировщик, гибдд, дпс, проспект ленина, перекрытие дорог
ДПС направляют машины в объезд Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

В Екатеринбурге временно ограничили движение транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской. Причиной стал пожар в театре музыкальной комедии.

«В связи с возгоранием одного из помещений Театра Музкомедии в Екатеринбурге сотрудниками Госавтоинспекции введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Автоинспекторы направляют транспорт в объезд», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции области.

Автомобилисты могут объехать участок по проспекту Ленина — улице Тургенева. Также альтернативным маршрутом может стать улица Луначарского, улица Бориса Ельцина — Челюскинцев — Свердлова.

Обновлено в 16:15, добавлен комментарий ГАИ. «Движение транспорта на улице Карла Либкнехта восстановлено», — пояснили в ведомстве.

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В Екатеринбурге временно ограничили движение транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской. Причиной стал пожар в театре музыкальной комедии. «В связи с возгоранием одного из помещений Театра Музкомедии в Екатеринбурге сотрудниками Госавтоинспекции введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Автоинспекторы направляют транспорт в объезд», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции области. Автомобилисты могут объехать участок по проспекту Ленина — улице Тургенева. Также альтернативным маршрутом может стать улица Луначарского, улица Бориса Ельцина — Челюскинцев — Свердлова. Обновлено в 16:15, добавлен комментарий ГАИ. «Движение транспорта на улице Карла Либкнехта восстановлено», — пояснили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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