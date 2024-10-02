В Екатеринбурге перекрыли главные улицы из-за пожара в музкомедии

02 октября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

ДПС направляют машины в объезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии В Екатеринбурге временно ограничили движение транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской. Причиной стал пожар в театре музыкальной комедии. «В связи с возгоранием одного из помещений Театра Музкомедии в Екатеринбурге сотрудниками Госавтоинспекции введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Автоинспекторы направляют транспорт в объезд», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции области. Автомобилисты могут объехать участок по проспекту Ленина — улице Тургенева. Также альтернативным маршрутом может стать улица Луначарского, улица Бориса Ельцина — Челюскинцев — Свердлова. Обновлено в 16:15, добавлен комментарий ГАИ. «Движение транспорта на улице Карла Либкнехта восстановлено», — пояснили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге временно ограничили движение транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской. Причиной стал пожар в театре музыкальной комедии. «В связи с возгоранием одного из помещений Театра Музкомедии в Екатеринбурге сотрудниками Госавтоинспекции введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Автоинспекторы направляют транспорт в объезд», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции области. Автомобилисты могут объехать участок по проспекту Ленина — улице Тургенева. Также альтернативным маршрутом может стать улица Луначарского, улица Бориса Ельцина — Челюскинцев — Свердлова. Обновлено в 16:15, добавлен комментарий ГАИ. «Движение транспорта на улице Карла Либкнехта восстановлено», — пояснили в ведомстве.