Пожар в гримерке и погибший лифтер: главное о ЧП в театре в центре Екатеринбурга. Видео

Екатеринбуржец, погибший в пожаре в театре музкомедии, оказался лифтером

02 октября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

В пожаре погиб лифтер (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии В пожаре, вспыхнувшем в театре музыкальной комедии в Екатеринбурге, погиб один сотрудник. Всего было эвакуировано 105 человек, пять женщин из них пришлось спускать по пожарной лестнице. На место ЧП были стянуты все экстренные службы города. Самое главное о трагедии, — в материале URA.RU. Что произошло ЧП случилось около 14 часов 2 октября, когда в гримерке на четвертом этаже театра начался пожар. Площадь этого помещения всего 15 кв. метров, однако возникло сильное задымление. На место прибыли четыре пожарных машины, скорая, реанимация, полиция, прокуратура, СКР, криминалисты. Сотрудники МЧС сумели быстро локализовать огонь и эвакуировать людей. Улица Карла Либкнехта, где находится здание музкомедии, была перекрыта. В центре Екатеринбурга образовалась пробка. Пострадавшие Часть сотрудников театра пришлось спускать по пожарной лестнице. Когда на четвертом этаже вспыхнул пожар, пять женщин сумели выбраться через окно на крышу пристроя на уровне пятого этажа. Всех их благополучно спустили на землю, они практически не пострадали: лишь одна получила легкое отравление продуктами горения. Ей оказали медицинскую помощь на месте и отпустили. От общения с прессой дамы отказались: все они потрясены случившимся и были в состоянии шока. Погибший В пожаре погиб 58-летний сотрудник театра, лифтер по имени Дмитрий. Со слов очевидцев, он увидел пожар и первым кинулся его самостоятельно тушить — еще до приезда спасателей. Мужчина получил ожоги и отравление угарным дымом. Когда его вытащили спасатели, он уже не подавал признаков жизни. В карете скорой помощи констатировали смерть человека. «Он был общительным, всегда на позитиве. Пока вез пассажиров в лифте, всегда рассказывал какие-то истории, театральные сплетни. Очень жаль, что он погиб», — так отозвались о лифтере его знакомые. Версии По предварительным причинам, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности. Что именно случилось, установят дознаватели, будет проведена пожарно-техническая экспертиза. «Это могло быть и неосторожное обращение с огнем, и возгорание проводки, и что-то другое. Но точно это не взрыв и не теракт», — сказал агентству один из участников спасательной операции. Он отметил, что во время пожара в музкомедии не сработала сигнализация, что само по себе является большим нарушением. «В гримерке вообще никто не должен был находиться, потому что театральная труппа официально на гастролях. Выступлений в Екатеринбурге нет. Почему и с какой целью в гримерном помещении были люди, предстоит выяснить силовикам», — сказал корреспонденту один из правоохранителей. Следствие Старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга сообщил URA.RU, что следователи работают над установлением обстоятельств смерти мужчины в результате пожара. «Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург организована процессуальная проверка на предмет выявления признаков преступления по статье 109 УК РФ, которая касается причинения смерти по неосторожности». Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. «Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Это работник учреждения по имени Дмитрий, 1966 г. р. Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», — так прокомментировал происшествие начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пожаре, вспыхнувшем в театре музыкальной комедии в Екатеринбурге, погиб один сотрудник. Всего было эвакуировано 105 человек, пять женщин из них пришлось спускать по пожарной лестнице. На место ЧП были стянуты все экстренные службы города. Самое главное о трагедии, — в материале URA.RU. ЧП случилось около 14 часов 2 октября, когда в гримерке на четвертом этаже театра начался пожар. Площадь этого помещения всего 15 кв. метров, однако возникло сильное задымление. На место прибыли четыре пожарных машины, скорая, реанимация, полиция, прокуратура, СКР, криминалисты. Сотрудники МЧС сумели быстро локализовать огонь и эвакуировать людей. Улица Карла Либкнехта, где находится здание музкомедии, была перекрыта. В центре Екатеринбурга образовалась пробка. Часть сотрудников театра пришлось спускать по пожарной лестнице. Когда на четвертом этаже вспыхнул пожар, пять женщин сумели выбраться через окно на крышу пристроя на уровне пятого этажа. Всех их благополучно спустили на землю, они практически не пострадали: лишь одна получила легкое отравление продуктами горения. Ей оказали медицинскую помощь на месте и отпустили. От общения с прессой дамы отказались: все они потрясены случившимся и были в состоянии шока. В пожаре погиб 58-летний сотрудник театра, лифтер по имени Дмитрий. Со слов очевидцев, он увидел пожар и первым кинулся его самостоятельно тушить — еще до приезда спасателей. Мужчина получил ожоги и отравление угарным дымом. Когда его вытащили спасатели, он уже не подавал признаков жизни. В карете скорой помощи констатировали смерть человека. «Он был общительным, всегда на позитиве. Пока вез пассажиров в лифте, всегда рассказывал какие-то истории, театральные сплетни. Очень жаль, что он погиб», — так отозвались о лифтере его знакомые. По предварительным причинам, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности. Что именно случилось, установят дознаватели, будет проведена пожарно-техническая экспертиза. «Это могло быть и неосторожное обращение с огнем, и возгорание проводки, и что-то другое. Но точно это не взрыв и не теракт», — сказал агентству один из участников спасательной операции. Он отметил, что во время пожара в музкомедии не сработала сигнализация, что само по себе является большим нарушением. «В гримерке вообще никто не должен был находиться, потому что театральная труппа официально на гастролях. Выступлений в Екатеринбурге нет. Почему и с какой целью в гримерном помещении были люди, предстоит выяснить силовикам», — сказал корреспонденту один из правоохранителей. Старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга сообщил URA.RU, что следователи работают над установлением обстоятельств смерти мужчины в результате пожара. «Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург организована процессуальная проверка на предмет выявления признаков преступления по статье 109 УК РФ, которая касается причинения смерти по неосторожности». Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. «Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Это работник учреждения по имени Дмитрий, 1966 г. р. Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», — так прокомментировал происшествие начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.